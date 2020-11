ContrataÃ§Ã£o de temporÃ¡rios aumenta na pandemia

Contratação de temporários aumenta na pandemia

A contratação de trabalhadores temporários será maior esse ano segundo sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Para recompor o quadro funcional reduzido durante a pandemia, 25,5% das empresas do setor terciário paranaense pretendem contratar temporários neste fim de ano. Em 2019 esse percentual era de apenas 8,9%.

De acordo com o Departamento de Pesquisas da Fecomércio PR, o crescimento da pretensão de contratação de temporários em 2020 na comparação com o ano passado se deve ao fato de que a maioria das empresas está com o quadro funcional mais enxuto e, para suprir o aumento nos atendimentos de fim de ano, terá que contratar funcionários temporários.

Setores

O setor de turismo, que teve as maiores perdas nos últimos meses, tanto em termos de faturamento quanto de empregos, tem a maior perspectiva de contratações temporárias, com 40,0%. No varejo, 36,1% das lojas vão abrir vagas temporárias e no setor de serviço, 17,6%.

Quantidade de vagas

O reforço no time de funcionários será de pelo menos um colaborador para 44,4% das empresas entrevistadas. Outras 42,9% planejam contratar até cinco pessoas. Os estabelecimentos que devem admitir entre seis e dez novos membros na equipe correspondem a 4,8% e as empresas que vão contratar mais de dez pessoas somam 3,2%.

Influência da Black Friday

A Black Friday, que deve intensificar as promoções até o próximo dia 27 de novembro, influenciou na decisão de contratações de 14,3% dos empresários entrevistados. Destes, 9,5% anteciparam as admissões de temporários para atender ao aumento no movimento e para 4,8%, além da data, a Black Friday influenciou também no número de vagas.

Vagas

As vagas temporárias mais citadas pelos entrevistados serão abertas principalmente para as funções de vendedor (44,4%) e atendente geral (42,9%). Outros tipos de vagas a serem ofertadas serão para os cargos de caixa, profissional de alimentação, garçom, estoquista, auxiliar geral, camareira, empacotador, telefonista, conferente, vitrinista, fiscal de loja e segurança.

Escolaridade

A escolaridade exigida para a maioria das vagas, com 77,8%, será o Ensino Médio. Outros 15,9% devem exigir ao menos do Ensino Fundamental; 6,3% o Ensino Técnico e, 4,8% demandarão que o candidato tenha o Ensino Superior completo. Já, 12,7% citaram que não exigirão comprovação de escolaridade na contratação.

Efetivação

As chances do emprego temporário se tornar definitivo também serão maiores esse ano. Isso porque 82,5% das empresas que pretendem contratar temporários têm expectativa de efetivar esses trabalhadores. No ano passado, a oportunidade de efetivação era de 68,0% e em 2018, de 69,8%. As efetivações devem ser superiores este ano para repor as vagas perdidas em função da pandemia, sinalizando uma expectativa positiva para a economia em 2021.

Efeitos da pandemia

Como não poderia deixar de ser, 54,7% dos entrevistados reportaram que a pandemia impactou na decisão de contratação de temporários. Dos empresários que não pretendem abrir vagas neste fim de ano, 54,3% atribuíram tal limitação à crise da Covid-19.

Já entre os empresários que irão contratar, 55,6% declararam que foram influenciados pela pandemia e citaram os impactos em: 68,6% na quantidade de funcionários temporários a serem contratados; 45,7% na efetivação dessas contratações; 37,1% no valor dos salários e benefícios dos contratos temporários; 20,0% no tipo de cargo ofertado e 8,6% nas exigências como escolaridade e experiência.