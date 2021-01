Contribuintes têm até o final de março para pagamento do IPTU

Estão disponíveis na prefeitura de Santa Helena, os carnês do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano do exercício 2020, e os contribuintes que pagarem à vista até o dia 31 de março, terão desconto de 20% sobre o valor total. Para quem reside nos distritos e demais zonas urbanas do município, os carnês serão disponibilizados nas subprefeituras em horário comercial. Já para os moradores da cidade e entorno, os carnês podem ser retirados no departamento de Tributação da prefeitura.

O pagamento dentro do prazo estipulado, além de beneficiar as receitas do município possibilitando novos investimentos, assegura ao proprietário do imóvel a continuidade de acesso a serviços públicos oferecidos pelo município, pois o não pagamento compromete a emissão da Certidão Negativa de Débitos – CND, exigida em alguns setores da administração pública, conforme explica a secretária municipal de Finanças, Sandra Krauspenhar Thibes. “Convidamos os proprietários de imóveis urbanos a retirar os carnês do IPTU e efetuar o pagamento que prevê desconto até o dia 31 de março, pois com esse recurso, o município pode investir em saúde, educação e outros segmentos importantes da administração municipal,” explica.

Taxas Empresariais

Estão disponíveis na prefeitura e também no site oficial do município, a taxa de verificação, localização e regular funcionamento (Alvará) referente ao exercício 2020 que deve ser regularizado até 31 de março deste ano pelo comércio, indústria e prestadores de serviço.

Revisões de lançamentos

Quem pretende a revisão do cálculo do lançamento tanto das taxas empresariais quanto do IPTU deve efetuar a solicitação por escrito junto ao setor de protocolo da prefeitura até a data de vencimento que é 31 de março.

Pandemia

Normalmente os tributos municipais devem ser regularizados no exercício vigente, porém, em razão da Pandemia, foi aplicado o instituto da moratória previsto no Código Tributário que prevê a dilação de prazo para o pagamento conforme a Lei Municipal Nº 2.838 aprovada em oito de dezembro de 2020.