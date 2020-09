Convenção confirmam candidaturas de Dr. Franus e Lorenço Pierdoná

Na noite desta quarta-feira (16), foi realizado no Salão do Bairro Guilhermina Tenfen de Cafelândia, a convenção do partido político, Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Durante o evento, foi definido as coligações para a majoritária com o Partido Progressista (PP), Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Com a coligação “A Força do Bem”, foi homologado a pré-candidatura de Dr. Franus a prefeito e de Lorenço Pierdoná, a vice-prefeito de Cafelândia. Além disso, foi confirmado o nome de 13 pré-candidatos a vereadores do MDB: Cachorrinho da Ambulância, Cátia Hellmann, Cícera, Dr Wueliton Andreolla, Edson Torinho, Fábio Lima, Genésio Roecher, Ilsson Thierizi Pilão, Ivanir Borges, Rodrigo Diefenthaler, Roseli Gê, Valdecir Boquinha e Valdecir Vizzotto.

De acordo com o pré-candidato a prefeito de Cafelândia, Dr. Franus, o trabalho precisa continuar para que o município se desenvolva ainda mais. “É nítido o crescimento da nossa cidade. Por isso, queremos dar continuidade com um novo plano de governo, novas ideias, ouvindo sugestões da população para melhorar ainda mais as áreas de toda a cidade. Agradecemos a confiança dos envolvidos e dos representantes dos partidos PP e PROS por acreditarem no nosso nome mais uma vez e no trabalho que venho desenvolvendo há anos como político cafelandense. Conheço cada canto de Cafelândia e sei das necessidades do nosso povo. Estamos prontos para este desafio com a força do bem”, destaca Dr. Franus.

Em sua fala, o pré-candidato a vice-prefeito, Lorenço Pierdoná, falou sobre a importância de um trabalho sério. “Teremos um grande desafio a frente e estamos prontos para lidar com qualquer tipo de situação. Temos experiência e a confiança de muitas pessoas para continuarmos com um trabalho limpo de muita transparência. O povo de Cafelândia merece honestidade e isso é uma das nossas qualidades. Temos total confiança no Dr. Franus, ser humano único que só quer ver o bem dessa cidade. Vamos juntos em busca de um município melhor”, afirma Lorenço.