Convênio permitirá exames de Covid-19 na Unioeste de Cascavel

Hoje (10) o diretor do Campus de Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), professor Aníbal Diniz, assinou um termo de parceria para cooperação técnica, operacional e financeira, com a Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (Fundep) e o Instituto São João. A parceria foi realizada para viabilizar a estruturação do Laboratório de Bioquímica Molecular vinculado ao Curso de Farmácia (CCMF) e Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Unioeste, campus de Cascavel, com o principal objetivo de realizar análises confirmativas para a Covid-19 e prestação de serviços à comunidade externa. A previsão é de que em 30 dias os exames RT-PCR comecem a serem feitos.

Segundo o diretor do campus de Cascavel, Aníbal Diniz, o convênio possibilita levar serviços à comunidade interna e externa. “A parceria possibilitará ofertar à população o exame a um preço mais acessível. Nós temos professores altamente qualificados e capacitados, o laboratório que já existe, necessitava de calibração de equipamentos e readequação estrutural física para atender as exigências dos órgãos competentes, mas não tínhamos recursos suficientes para isto nem para a compra dos insumos necessários. Com a parceria, poderemos implementar no Laboratório as condições necessárias, aprovadas pela Vigilância Sanitária, e assim, a população poderá ser beneficiada e ainda trazer recursos para manter o Laboratório nesta atividade e financiar outras pesquisas da área”.

O convênio, viabilizado pela Fundep, deixa estabelecido o investimento no valor de R$ 43.000,00 do Instituto São João, que fomenta a área social, para as atividades desse Laboratório. O diretor do Instituto São João, Dr Jorge Luiz Santos, afirma ser um momento histórico. “Essa parceria tem o objetivo de podermos propiciar, nesse momento de pandemia, a oferta do exame RT-PCR que faz o diagnóstico do vírus, ainda na fase inicial da doença, para que se possa tomar as medidas adequadas para o tratamento. Isso vem de encontro à necessidade do município, sem dúvida trazendo benefício para todos”.

Waldemar Antônio, diretor comercial do Sicoob, entende que é um projeto de extrema importância para cidade. “O Sicoob tem o intuito de participar dos bons projetos da cidade. É importante apoiar esse barateamento que a proposta está apresentando. Fizemos todos os esforços possíveis para que se tornasse viável”, explica.