Coofamel já recebeu 150 toneladas de mel na safra 2020/2021

A safra do mel 2020/2021 está na fase final, principalmente na região lindeira ao lago de Itaipu, onde a maior parte da colheita ocorreu em dezembro de 2020. No mês de janeiro, no entanto, uma boa quantidade do produto ainda foi colhida, porém, o período de chuva atrapalha o processo.

O presidente da Cooperativa Agrofamiliar Solidária (Coofamel), Antônio Schneider, observa que há peculiaridades geográficas quanto ao início da safra. “Em áreas mais afastadas do lago de Itaipu, os apicultores ainda devem colher uma grande quantidade de mel neste mês, enquanto na região lindeira a maioria da produção já foi colhida”, explica Schneider.

A Coofamel já recebeu 150 toneladas do produto na atual safra. A meta é alcançar 200 toneladas até o final do processo. A maior parte da produção adquirida pela Coofamel é destinada à exportação. Em torno de 70% é encaminhado ao mercado externo e 30% ao consumo nacional, segundo Antônio Schneider.

O preço do mel, apesar de uma pequena baixa, se mantém satisfatório. No final do ano de 2020 chegou a R$13,00 e atualmente está contado a R$12,00 para associados da Coofamel.