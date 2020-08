Coopavel amplia ações de olho na inovação estratégica

A inovação estratégica é um tema de interesse da civilização desde o início das grandes invenções e descobertas. Com o avanço das tecnologias e da abertura de mercados, o assunto ganhou ainda mais relevância e se torna indispensável na contemporaneidade. Atenta a isso, a Coopavel criou um grupo de trabalho com foco na Inovação Estratégica que participasse de treinamento nesta semana. “O desafio é pensar a médio e a longo prazos com olhar atento às mudanças, exigências de um novo tempo e também conectado às oportunidades”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

“O panorama é de movimentos intensos em todo o mundo e não é possível ficar parado. Todos precisam estar atentos a esse novo momento, agir proativamente e investir em aperfeiçoamento”, observou Dilvo Grolli na abertura dos trabalhos conduzidos por professores de Curitiba. “É determinante pensar em novas estratégias para tornar a Coopavel ainda mais competitiva e atender as demandas de um mercado mundial cada vez mais exigente”, complementa o vice-presidente Jeomar Trivilin.

O gerente de Tecnologia da Informação da Coopavel, Rogério Aver, afirma: “Essa formação visa a gerar conhecimento para os gestores da Cooperativa no sentido de organizar, sistematizar e tornar perene as atividades de inovação na empresa por meio de processos e ferramentas apropriadas. Trata-se de uma ação do grupo de inovação para disseminação de conhecimentos no tema”. Esse é o primeiro de inúmeros cursos, treinamentos e atividades agendados, tudo para aprimorar ao máximo o senso de inovação e estratégia de cada um dos participantes.

Atividades

O programa de atividades desse primeiro encontro técnico é o seguinte: debates sobre inovação como estratégica, programa de inovação Coopavel e responsáveis pela inovação; atividades em times – coleta e análise, apresentação das estratégias indicadas pelas equipes e análise estratégica da inovação na Coopavel. “Fico feliz em perceber o entusiasmo dos envolvidos e a qualidade das reflexões já apresentadas”, diz o professor Zaki Akel Sobrinho, um dos instrutores e que durante anos foi reitor da Universidade Federal do Paraná.