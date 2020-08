Coopavel recebe prêmio mérito nacional da Corteva Agriscience

Pelo segundo ano consecutivo, a Coopavel Cooperativa Agroindustrial está entre os vencedores de um dos mais importantes prêmios e reconhecimentos do agronegócio brasileiro, o Mundo de Respeito da Corteva Agriscience. O anúncio oficial, e a entrega da placa de mérito, acaba de ser feito por diretores da empresa em visita à cooperativa. Estiveram na cooperativa o diretor Sérgio Watanabe e o representante comercial da Pioneer André Luís Prediger que foram recebidos pelo presidente Dilvo Grolli, vice-presidente Jeomar Trivilin e gerente de Filiais Altair Garcia.

Em 2018, a Coopavel venceu na categoria Sementes e agora, cuja premiação é referente a 2019, a cooperativa com sede em Cascavel leva o mérito nas diversas atividades em que atua de forma sustentável. “É com grande orgulho que todos que integram a Coopavel recebem essa notícia. Há décadas, trabalhamos focados no respeito e na atenção aos temas ligados à preservação das matas e também da água”, afirma o presidente Dilvo Grolli.

Dilvo se refere às recomendações repassadas pela equipe técnica aos cooperados da rigorosa observação das regras da reserva legal e de há 15 anos o projeto Água Viva proteger e preservar minas d´água na região de abrangência da cooperativa. “Esse programa deu tão certo que a ideia que desenvolvemos aqui foi compartilhada com outros estados e até países. Mais de um bilhão de litros de água foram preservados anualmente, significando mais qualidade de vida e saúde às famílias dos agricultores”, conforme o presidente da Coopavel.

Meio ambiente

O bom desempenho do Água Viva foi determinante para a vitória alcançada pela Coopavel na categoria de Meio Ambiente do prêmio, diz André Prediger. “Os cuidados adotados e disseminados pela cooperativa na área ambiental são exemplo, devem ser compartilhados e reconhecidos”. A finalidade da premiação vai justamente nessa direção, de acordo com André, de divulgar e estimular empresas, cooperativas e profissionais do agronegócio a promover boas ações e práticas agrícolas sustentáveis.

O Prêmio Mundo de Respeito da Corteva recebeu inscrições de todo o Brasil. Para participar elas tiveram de responder um questionário que observa atitudes e iniciativas do parceiro – revendas, distribuidores e cooperativas. O regulamento pede também evidências informativas da importância e do alcance dessas respectivas ações. Todo material é então submetido à avaliação de uma banca julgadora formada por especialistas em várias áreas do conhecimento, principalmente ligados aos assuntos que orbitam o mundo do agronegócio.

O concurso

O prêmio foi criado há 29 anos nos Estados Unidos pela CropLife and Farm Chemicals International. Por 15 anos ele reconheceu boas práticas no mercado norte-americano. A internacionalização começou em 2004. No Brasil, o concurso Mundo de Respeito conta com organização da Corteva Agriscience. Há 15 anos, além de reconhecer grandes potenciais, o prêmio demonstra a responsabilidade de empresas com a segurança socioambiental.