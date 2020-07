Cooperada do Rio Verde é a quarta ganhadora da Safra de Presentes

“Ser agricultor é umas das profissões mais importantes que existe porque tem a responsabilidade de produzir alimento para todo o mundo”, diz Leila Adriana Virtuoso de Souza, da comunidade Rio Verde (Cafelândia). Ela foi a ganhadora dos brindes do quarto sorteio da Safra de Presentes, realizado pela Copacol através do Programa Estação Copacol.

A campanha visa presentear e homenagear todos os produtores rurais, cooperados da Copacol e suas famílias, pelo Dia do Agricultor, celebrado nesta terça, 28 de julho.

A entrega dos brindes à ganhadora aconteceu ontem (27), e foi realizada pelo supervisor administrativo financeiro da Unidade de Cafelândia, João Cerílo Barbosa Filho, e o extensionista David Biffi Vale.

Durante a visita à propriedade, Leila agradeceu os presentes e disse estar feliz com a parceria de 25 anos com a Copacol. “Meu pai já era associado da Copacol, quando ele faleceu, assumi as atividades aqui do sítio e hoje me sinto segura para poder continuar investindo, principalmente na avicultura, afinal a Cooperativa me dá todo o apoio que eu preciso”, argumenta.

Ainda, a cooperada fala do orgulho em fazer parte da Família Copacol. “Eu sempre me emociono quando falo da Copacol, pois desde o começo, sempre foi difícil, mas a Cooperativa sempre nos deu o suporte que precisávamos. Hoje, só temos a agradecer todo o pessoal que nos ajuda diariamente a produzir alimentos para tantas pessoas”, diz.

Leila é associada desde 1995, mantém uma pequena área para produção de grãos e possui dois aviários com média de produção de 43,5 mil frangos por lote.