Cooperada se emociona ao ser sorteada em ação da Copacol

A ação “Safra de Presentes” já conhecida entre os ouvintes do Programa Estação Copacol contemplou mais um sortudo. A ganhadora do terceiro sorteio é a cooperada Nair Macieski da cidade de Nova Aurora.

“Eu sempre ouço o programa de rádio da Copacol enquanto faço o almoço. Sexta-feira ele trouxe uma alegria diferente. Foi quando eu ouvi meu nome sendo pronunciado pelo locutor do programa. Dei um grito e assustei até meu esposo que celebrou comigo quando expliquei minha euforia”, relata Nair.

A entrega do presente foi nesta segunda-feira (20), pelo gerente da Unidade de Nova Aurora, Fernando Sanches Da Nova. “Adorei o presente. É muito bom receber um mimo. A gente se sente valorizado pela Cooperativa, por isso, eu aconselho a todos que participem das campanhas da Copacol”, destaca a cooperada.

“Safra de Presentes”

A promoção “Safra de Presentes” é uma ação desenvolvida durante o mês de julho em comemoração ao Dia do Agricultor, celebrado no dia 28. Para valorizar seus cooperados, a Cooperativa está sorteando diversos brindes para os ouvintes e familiares que participarem do Programa Estação Copacol por meio de uma mensagem de voz que deve ser encaminhada ao WhastApp (45) 9 9923-0035.

Na mensagem o cooperado precisa falar o nome, a unidade e porque é bom ser nosso cooperado. Além disso, o participante pode ainda dar um alô as demais pessoas que estão ouvindo o programa.

Os sorteios são realizados todas as sextas-feiras, de acordo com as participações semanais. No dia 28 todos que participaram durante o mês concorrem ao sorteio final de um Superkit Copacol, contendo um jogo de churrasco com oito peças, uma camisa oficial do Athlético, uma cadeira Copacol e uma bolsa térmica recheada com produtos Copacol.