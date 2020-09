Cooperado Aldair Olivo se destaca na avicultura da Copacol

Aldair Olivo, cooperado do município de Cafelândia é o produtor destaque da semana na avicultura da Copacol, com 409 pontos de Índice de Eficiência Produtiva (IEP). Além da boa pontuação, as aves entregues à Cooperativa alcançaram um peso médio de 2.960 Kg, conversão alimentar de 1.645 Kg e um crescimento médio diário de 70.48 gramas.

Esses bons índices zootécnicos fizeram com que ele obteve a primeira colocação da semana do dia 07 ao dia 12 de setembro.

Além da ajuda da filha Tamires nos manejos diários, Aldair contou também com o apoio técnico da Cooperativa, através da extensionista Grabriela do médico veterinário, André Watanabe.

Para Aldair o bom resultado é motivo de satisfação e orgulho. “Isso nos motiva cada vez mais e vem somar a boa assistência técnica que recebemos da Cooperativa, que nos dá um direcionamento para a realização dos bons manejos”, enaltece Aldair.

Segundo ele a Copacol é o seu porto seguro na atividade e diante de tudo isso ele agradece primeiramente a Deus, a família que o apoia e à Copacol que é a sua grande parceira na atividade.

Também entre os melhores da semana ficaram os produtores: Clóvis João Bombarda, do município de Corbélia, em segundo lugar com 402 pontos e Rivelino Skura, do município de Cafelândia em terceiro lugar com 400 pontos.