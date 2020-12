Cooperativa homenageia Coopavel pelos 50 anos de fundação

No dia em que a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel completou 50 anos de história, na terça-feira (15), a Unimed prestou uma homenagem ao entregar uma placa comemorativa pelo jubileu. “O cooperativismo do Paraná une forças em vários setores econômicos. A parceria entre agronegócio e saúde é o retrato dessa relação forte. Por isso, a Unimed Cascavel parabeniza a Coopavel por essa linda história e se sente honrada por cuidar da saúde de uma grande rede de colaboradores e associados da cooperativa, que é referência para agricultores e produtores rurais do mundo todo”, disse Danilo Galletto, presidente da Unimed Cascavel.

Homenagem:

Na companhia de Erwin Soliva Junior, diretor de Controladoria, e Márcio Fonseca, gerente de Mercado da cooperativa de saúde, Galletto foi até a sede da Coopavel para entregar a homenagem nas mãos do presidente Dilvo Grolli, que estava acompanhado por Altair Garcia, gerente de Filiais Oeste da agroindustrial.

Coopavel:

Fundada em 15 de dezembro de 1970, a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel é destaque mundial na produção e exportação de carnes e grãos para todos os continentes do planeta.

Reconhecimento:

“O reconhecimento da Unimed é importante para a Coopavel, que chega aos seus 50 anos em grande forma. Contamos com 6 mil cooperados, 6,2 mil colaboradores e vamos fechar o exercício de 2020 com faturamento de R$ 3,5 bilhões. São cinco décadas de união, trabalho, desafios e muitas vitórias. Obrigado à Unimed Cascavel, à sua diretoria e a todos que fazem dela a maior empresa do seu segmento”, agradeceu Grolli.