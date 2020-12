Cooperativas Coamo, C.Vale e Lar estão no topo do ranking das 500 maiores empresas do Paraná

As cooperativas agropecuárias Coamo, C.Vale e Lar estão entre as 10 maiores empresas do Paraná, de acordo com o ranking as 500 Maiores do Sul, organizado pelo Grupo Amanhã em parceria com a PwC Brasil. O resultado foi divulgado na manhã desta terça-feira (08). A Coamo também figura entre as maiores empresas da região Sul. As dez maiores empresas paranaenses são: Copel, Coamo, Klabin, Rumo, Itaipu, Renault, Sanepar, C. Vale, Lar e Electrolux. Já as 10 maiores empresas do ranking geral da região Sul são: Bunge Alimentos, BRF, Copel, Sicredi, Weg, Coamo, Banrisul, Engie Brasil, Klabin e Yara.

Vantagem

Segundo os organizadores, a vantagem que o Paraná havia exibido em 2018 sobre o Rio Grande do Sul nos principais indicadores de 500 Maiores do Sul se consolidou em 2019. O ranking mostra que as 183 companhias paranaenses produziram cifras mais elevadas que as 183 gaúchas em vendas, em lucros e em patrimônios (que são os três componentes do Valor Ponderado de Grandeza, principal indicador da tradicional lista). Assim como na edição anterior, a receita com vendas é o resultado mais vistoso das paranaenses: R$ 221,2 bilhões – valor 9,6% maior que a soma das representantes catarinenses (R$ 201,7 bilhões) e 11,7% maior que a das gaúchas (R$ 197,9 bilhões).

Transparência

“Por desde o seu início receber tão somente balanços publicados ou enviados pelas empresas, 500 Maiores do Sul sempre destacou a transparência das companhias do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e ajudou a estabelecer parâmetros de compliance para os líderes da região”, destaca Jorge Polydoro, publisher do Grupo Amanhã. “Analisamos cerca de 2 mil balanços de empresas da Região Sul. Vimos que muitas dessas companhias estavam em um ritmo acelerado de crescimento, mas tiveram que colocar o pé no freio agora em 2020. A nossa percepção é que o fôlego e a disposição de 2019 ainda existem, estão latentes, e podem ser retomados. O aprimoramento das práticas ligadas à governança, sustentabilidade e diversidade deverão guiar as empresas que querem se manter no topo do ranking para os próximos anos”, afirma Carlos Peres, sócio da PwC Brasil e líder da região Sul.

Termômetro

“O ranking 500 Maiores do Sul, que a PwC realiza em parceria com o Grupo Amanhã há 30 anos, consolidou-se neste tempo como um dos principais termômetros para o meio corporativo dos três estados. Os resultados desta edição denotam, mesmo com os desafios enfrentados, a pujança da economia da região, que mostrou crescimento em comparação com a última edição do ranking, relativa ao exercício de 2018”, afirma Rafael Biedermann, sócio da PwC Brasil.

Lar

Uma das novidades do Top das maiores empresas do Paraná deste ano é a Cooperativa Agroindustrial Lar, que fará companhia a pesos-pesados como Copel, Renault e Klabin. A estatal de energia, aliás, segue como a maior companhia do estado, ao conquistar um VPG de R$ 15,5 bilhões.

Empate

Esta edição de 500 Maiores do Sul, o Paraná empata com o Rio Grande do Sul em número de empresas – cada um tem 183 representantes. Neste ano, o Paraná perdeu três empresas no pelotão das 500 Maiores do Sul, enquanto Santa Catarina inseriu mais nove companhias, chegando a 134. Já o Rio Grande do Sul perdeu seis representantes.

O critério de classificação das empresas- Para revelar quem é quem entre as empresas do Sul, a Revista Amanhã e a PwC Brasil construíram um indicador exclusivo: o Valor Ponderado de Grandeza (VPG). O índice reflete, de forma equilibrada, o tamanho e o desempenho das empresas, a partir de uma ponderação que considera os três grandes números do balanço: patrimônio líquido, que tem peso de 50% no cálculo do VPG, receita líquida (40%) e lucro líquido ou prejuízo (10%).