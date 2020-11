Cooperativas disponibilizam vagas e oportunizam crescimento profissional

O recrutamento de candidatos para preencher vagas nas unidades industriais de peixes e aves em Cafelândia, Nova Aurora e Ubiratã está aberto na Copacol e na Unitá. As oportunidades são disponibilizadas inclusive para quem não possui experiência na área.



Reconhecidas pela qualidade dos produtos e serviços, as cooperativas valorizam os colaboradores por meio de aperfeiçoamento, bem-estar profissional e benefícios, como adicional de tempo de serviço, prêmio de produção, vale-alimentação e PLR (Participação nos Lucros e Resultados).



Dentro das cooperativas há diversos exemplos de colaboradores que progrediram profissionalmente. Silvana Vieira Alves Godinho é colaboradora da Copacol há 14 anos – iniciou como auxiliar de produção, na indústria de aves, e logo foi promovida para novos cargos. Com incentivo da família, amigos e da própria Cooperativa, que disponibilizou um bolsa de estudos, ela cursou Processos Gerenciais. Agora ela atua como analista no Planejamento de Controle de Logística da Copacol. “Com muito esforço e dedicação conquistei meu espaço”, diz a colaboradora.



Atraídos pela chance de melhorar de vida, muitos colaboradores chegam de longe. É o caso do agora líder na indústria de soja, Genival Francisco da Silva, natural de Pernambuco. “Fiz a entrevista por telefone. Fiquei sabendo que era uma empresa grande e vim para cá com minha esposa. Estou muito feliz há oito anos já na Cooperativa”, afirma o colaborador.



As oportunidades de trabalho garantem o desenvolvimento da região, fomentando os setores de serviços, comércio, indústria e construção civil. Tanto na Unitá quanto na Copacol, os colaboradores contam com benefícios, como planos de saúde e odontológico, por adesão. “Prezamos muito pelo desenvolvimento profissional e pessoal, por isso, oferecemos oportunidades aos nossos colaboradores, que conquistam novas vagas aqui dentro conforme a sua dedicação e o seu comprometimento”, afirma Júlio Cézar de Melo, supervisor de Gestão de Pessoas.



Para facilitar o processo durante a pandemia, o recrutamento é feito pelo WhatsApp. O candidato pode enviar uma mensagem para o telefone (45) 99963-6842 para agendar entrevistas. Quem já passou pela empresa, mas saiu por qualquer outro motivo também poderá tentar uma nova oportunidade. É preciso enviar o nome completo, cidade de origem e número do CPF