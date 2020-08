Coordenador de Engenharia Univel fala sobre engajamento acadêmico

Compartilhando suas experiências da graduação e docência, o Coordenador de Engenharia de Produção e Coordenador dos estágios das Engenharias e Arquitetura, Matheus Goedert, falou com os alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção do Centro Universitário de Cascavel (Univel) sobre temas que são essenciais durante a graduação: iniciação científica, estágios, projetos de pesquisa e extensão, entre outros.

Na conversa, o professor Matheus falou principalmente sobre o seu estágio na Itaipu, uma das maiores hidrelétricas de geração de energia do mundo, e o Projeto Rondon, do qual a Univel participa. “Foi uma fala importante para eles saberem quais são os projetos e as possibilidades que eles têm enquanto aluno de engenharia, que devemos mirar em coisas fora daqui. Também busquei engajar eles a participarem dessa vida acadêmica, para trabalharmos e construirmos juntos a graduação deles”, ressalta Matheus.