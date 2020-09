Copa Shell HB20: Quarta etapa ocorre na cidade de Londrina

Após uma etapa dupla histórica, na cidade de Goiânia, com quatro corridas, a Copa Shell HB20 chega a Londrina (PR), no próximo fim de semana (12 e 13 de setembro). O evento, que conta com patrocínio oficial do Banco Hyundai Capital Brasil, acontece no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Em virtude da pandemia, a competição será realizada sem a presença do público. Contudo, os amantes das corridas têm a oportunidade de acompanhar as disputas online, pelos links facebook.com/copahb20 e youtube.com/acelerados, e por meio da TV, no BandSports e no Programa Acelerados, do SBT.

“O HB20 é um dos carros mais vendidos do Brasil, desde o seu lançamento, e virou paixão nacional. Por isso, ficamos muito felizes em poder apoiar e viabilizar as oito etapas desta competição que, a cada ano, cresce e ganha ainda mais admiradores”, destaca Cezar Janikian, CEO do Banco Hyundai Capital Brasil.

As outras quatro etapas da Copa Shell HB20 terão sequência de calendário divulgada, de forma gradativa, por meio do portal https://www.hyundai.com.br/copa-shell-hb20.html.

Sobre o Banco Hyundai Capital Brasil

O Banco Hyundai financia os veículos novos da Hyundai Motor Brasil, e também usados, comercializados por meio da rede de Concessionárias Hyundai. Com o início das suas operações em abril de 2019, a instituição financeira é uma joint-venture entre o Banco Santander (Brasil) e a Hyundai Capital Services (Coreia do Sul) e tem como objetivo ser a primeira escolha dos clientes, promovendo a venda dos veículos Hyundai e fornecendo os melhores serviços financeiros. Para mais informações, acesse o site www.hyundaicapitalbrasil.com.