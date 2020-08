Copacol abre inscrições para novos piscicultores

Para aumentar as oportunidades aos cooperados, a Copacol investe na expansão das atividades, conforme plano estratégico definido para os próximos cinco anos na piscicultura. A Cooperativa abrirá as inscrições para inclusão de novos piscicultores na área de atuação. Entre 1º e 30 de setembro, os produtores interessados devem procurar uma das unidades em Cafelândia, Nova Aurora, Jotaesse, Jesuítas, Formosa do Oeste ou Goioerê para iniciar o processo.

A Copacol adquiriu recentemente uma nova unidade industrial de peixes, em Toledo, que possibilitará o aumento da produção e do abate de tilápias em toda a região Oeste do Estado. “O frigorífico adquirido já está em funcionamento, por isso, precisamos de uma área maior para a produção de tilápias. Queremos agilizar as inscrições de novos piscicultores para utilizarmos a estrutura dentro da capacidade existente, que é de 40 mil tilápias por dia. Hoje abatemos apenas metade. Também aumentaremos um dia de abate – passando de cinco para seis. Essa é uma oportunidade para quem está na atividade e pretende crescer ou para o cooperado que deseja aderir a atividade”, afirma o presidente da Copacol, Valter Pitol.

A meta é chegar até o fim de 2023 com a produção de 80 mil tilápias dia na unidade industrial em Toledo, onde os piscicultores também foram orientados sobre o modelo de integrações da cadeia produtiva e receberam o convite para ingressar à Cooperativa. A unidade corresponderá a mais de 50% do mesmo volume de abates diários realizados em Nova Aurora, onde fica uma das mais modernas estruturas do Brasil, também comandada pela Copacol, onde o abate diário chega a 140 mil tilápias.