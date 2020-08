Copacol apresenta mudança de protocolo durante Live da Avicultura

A Copacol se mantém sempre atualizada quando o assunto é melhoria de processo e qualidade no resultado final em todos os seus negócios. Prova disso, são os novos procedimentos de manejo apresentados na Live da Avicultura na noite de ontem, dia 6, pelo gerente da integração de aves, Douglas da Silva e o médico veterinário sanitarista, André Marca.

Ao longo da apresentação os colaboradores destacaram os índices do mês de julho na atividade, relembraram alguns cuidados relacionados ao dia a dia do avicultor tais como: o risco sanitário, biossegurança, biosseguridade, cuidados com a cama aviária, vazio sanitário e por fim elencaram as mudanças no manejo de intervalo de lotes propostas pela Copacol.

“A disseminação das boas práticas alavanca bons resultados, por isso buscamos sempre a melhor performance para o produtor e consequentemente qualidade para o processo da Copacol. Para isso estamos propondo a utilização de cal calcítico em dose única que oferece dezenas de benefícios”, afirma André.

O primeiro benefício enaltecido pelo médico sanitarista na utilização dessa cal está ligado a limpeza à seco do galpão, que quando manuseado junto a poeira elimina a salmonela.

“Queima de pena adequada e cal espalhado de maneira uniforme também favorecem um galpão ideal para um próximo lote. Devemos nos atentar ainda sobre os restos de cama que ficam no bate caixa e a cama que cai para fora do aviário, eles devem ser queimados e posteriormente a cal precisa ser aplicado para eliminar as bactérias do local proporcionando assim uma vida saudável para o lote seguinte”, menciona.

Na sequência, André enfatizou os cuidados com os cascões no galpão que precisam ser triturados, neste caso a utilização da cal não será o suficiente para controlar este problema.

“Outro ponto muito importante é aplicar cal sobre a cama aviária e deixar agindo por 48 horas, este é o principal efeito e resultado desse manejo. Lembrando que a incorporação dessa cal deve ser feita com a cortina fechada, evitando assim a contaminação”, potencializa André.