Copacol distribui R$ 118,2 milhões em sobras e complementações a cooperados

Após um ano desafiador para o agronegócio brasileiro, com alto custo para manutenção das atividades provocado pela supervalorização das comodities, a Copacol anuncia o pagamento das sobras e complementações nas integrações. O montante que será entregue aos cooperados totaliza R$ 118,2 milhões – valor histórico à Cooperativa, 29% superior ao exercício anterior.

Aprovado pelos membros da diretoria, o repasse que representa um “13º salário” aos cooperados foi anunciado nesta quinta-feira, durante a transmissão da reunião Conjunta dos Comitês Educativos, pelo diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol. “O agronegócio superou todas as adversidades deste ano, mostrando sua força, sem parar um dia sequer. Nossos cooperados estiveram atuantes em suas propriedades, enquanto nossa Cooperativa buscava novos mercados para agregar oportunidades aos nossos produtos. O resultado é fruto deste trabalho conjunto em favor dos nossos associados e que gera o desenvolvimento da região, já que as sobras resultam em investimentos e aquisições no comércio e na indústria”, afirma Pitol.

Do valor total das sobras, metade será paga antecipadamente a partir de segunda-feira, dia 14. A outra parte será paga aos cooperados após a AGO (Assembleia Geral Ordinária), agendada para 29 de janeiro.

Dinheiro na conta

Em função da pandemia, os valores serão depositados nas contas bancárias ativas dos cooperados, evitando a aglomeração nas unidades, onde tradicionalmente era feita a entrega do cheque. A medida foi implantada para garantir comodidade, tranquilidade e segurança dos produtores. Quem não tiver contas bancárias cadastradas basta ligar para unidade e efetuar o registro.

O atendimento nas unidades será restrito a casos excepcionais. Quem precisar ir até a unidade deverá manter todos os cuidados para evitar a contaminação pelo Covid-19, com uso de máscara, aplicação de álcool em gel, aferição de temperatura e distanciamento mínima de dois metros.

Cooperados

As sobras e as complementações garantem aos agricultores que participam das integrações e produção de cereais uma renda extra para ampliar estruturas, fazer novos investimentos e até quitar dívidas.

O cooperado Marcelo Effting, que atua nas integrações de aves, peixes, suínos, bovinocultura de leite e grãos, ficou extremamente surpreso com os resultados e planeja reverter o recurso na propriedade. “Ficamos muito satisfeitos, não esperávamos esse resultado, pois sabemos da dificuldade em função do Coronavírus. O resultado nos surpreendeu bastante. O recurso das sobras será revertido nas nossas atividades para novos investimentos e pagamento de outras adequações que já havíamos feito, como a ampliação da pocilga de 600 animais, dobrando a capacidade. Também vamos utilizar no bem-estar da nossa família”, afirma o cooperado.

A Copacol

Nacionalmente reconhecida pelas oportunidades geradas, a Copacol tem 57 anos de existência, primando pela excelência dos produtos transportados a mais de 60 países. Com mais de 10 mil colaboradores e seis mil cooperados, o faturamento estimado para este ano é de R$ 5,2 bilhões. Em 2019, o total movimentado foi de R$ 4,4 bilhões.

Proposta para Distribuição das Sobras:

Produto…………..Sobra (R$/milhões)……Valor Unitário

Soja – sacas…………..22.765.043 ………….2,5000

Trigo – sacas………….499.200……………….0,6000

Milho – sacas………..10.860.000…………..1,0000

Café – sacas………….10.880………………….3,2000

Leite – litros………….489.645……………….0,0500

Suínos (Carcaça)KG..4.514.560……………0,1480

Leitões – unid. ……….103.250 …………….3,5000

Insumos – R$…………11.875.000………….2,50%

Mercado/Rações….. 2.466.772……………4,00%

Juvenil…………………..1.159.200………….0,0240

Peixe…………………….10.358.932………..0,3237

Ovos …………………….1.700.000 …………0,0085

Aves …………………….11.182.693…………0,0186

Complementação de preços:

Aves/lote ……….. R$ 0,80 (por cabeça)*

Suínos/lote……….R$ 25,00 (por cabeça)*

*Valores podem variar devido a previsão estimada no mês de dezembro.

Valores da participação dos associados em resultados do ano (em milhões de reais):

Complementação de Preços Aves – dezembro……..R$ 31.557.410

Complementação de Preços Suínos – dezembro…..R$ 2.865.630

Distribuição 45% Sobras…………………………………….R$ 77.985.175

Juros s/ Capital – 6%………………………………………….R$ 5.800.000

Total destinado aos associados …………………………R$ 118.208.215