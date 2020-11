Copacol entrega doação do Outubro Rosa à Uopeccan

A Uopeccan (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) recebeu nesta segunda-feira a doação da Campanha da Outubro Rosa Tilápia Copacol, que beneficia pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Nesta terceira edição da campanha, os consumidores puderam contribuir com a instituição adquirindo o produto nas gôndolas dos mercados. Para cada embalagem de 600 gramas vendida R$ 1 foi revertido para a ação. “Agradecemos à Copacol, todos os cooperados, colaboradores e consumidores que apoiaram essa causa tão importante. A doação é de extrema importância para mantermos o nosso trabalho”, afirma o presidente da Uopeccan, Leopoldo Nestor Furlan.

Ao todo, durante o mês de outubro, foram 120 toneladas de tilápias comercializadas, que resultou em R$ 200 mil em doações. Os valores arrecadados foram divididos entre hospitais que atuam no combate ao câncer de mama, conforme as vendas em cada uma das centrais da Cooperativa. A Uopeccan recebeu R$ 43.568. O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), recebeu R$ 53 mil; Hospital Alfredo Abrão, em Campo Grande (MS), R$ 18.864; IGES (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde), no Distrito Federal (Brasília), R$ 46 mil; e Hospital de Amor, em Barretos (SP) R$ 38.336. “Pelo terceiro ano consecutivo realizamos essa campanha que beneficia milhares de pacientes que estão passando pelo tratamento contra o câncer. A Uopeccan é uma das instituições beneficiadas para que possa continuar com a sua missão”, explica Maurício Deliberaes, gerente nacional de vendas Copacol.

Os recursos são usados pelas instituições na manutenção dos serviços prestados aos pacientes. “A Cooperativa sempre ajuda, não apenas a Uopeccan, mas muitas outras instituições. Esse recurso nos possibilita continuar nosso trabalho para ajudar pessoas que estão em tratamento contra o câncer, que precisam e se tratam pelo Sistema Único de Saúde – adultos e crianças. Estamos há 21 anos lutando para manter o hospital e a Cooperativa integra esse nosso trabalho”, ressalta Ciro Kreuz, presidente do Conselho Superior da Uopeccan.