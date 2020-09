Copacol inicia exportação de tilápia resfriada aos Estados Unidos

Considerada a maior produtora de tilápias da América Latina, a Copacol avança na conquista de novos mercados e agora inicia a exportação de filés resfriados para os Estados Unidos.

A terceira carga do produto será transportada na próxima semana até Miami, onde chega até redes supermercadistas. Os embarques são semanais com metas de crescimento.

Na quinta-feira passada, os clientes norte americanos receberam a segunda remessa de filés de tilápia Copacol. “Iniciamos a exportação, com excelente aceitação do nosso produto. A exportação do nosso filé de tilápia proporciona ao nosso cooperado melhores oportunidades para o futuro”, afirma o presidente da Copacol, Valter Pitol.

Em apenas 48 horas, após o abate na unidade industrial, o filé já está disponível aos consumidores nos supermercados norte-americanos. “Esse é um passo importante na conquista pelo mercado externo. Já possuímos uma atuação consolidada em todo o Brasil, devido nossa qualidade e sabor, e agora alcançamos novos patamares valorizando ainda mais a marca Copacol, que já atua com outros produtos em mais de 60 países”, ressalta Valdemir Paulino dos Santos, superintendente comercial Copacol.

Certificação

A certificação Best Aquaculture Practices (BAP) que assegura as boas práticas de aquicultura, na unidade industrial, torna-se um diferencial da Cooperativa no mercado externo. Para obter o reconhecimento houve a comprovação do compromisso da empresa com o meio ambiente, a integridade social, a saúde do animal e do consumidor.

A certificação BAP é voltada exclusivamente para produção aquícola e pode ser realizada na produção no campo, fábricas de rações, incubatórios e plantas de processamento. No Brasil a Copacol é a primeira planta de processamento a ser certificada entre as cooperativas.

“Passamos por um longo período de estudo de mercado e concorrência, adequação de produção e ajuste logístico para chegarmos até este momento. A certificação BAP possibilitou nossa entrada no mercado externo”, explica Genézio Clemente Junior, gerente de comércio exterior Copacol.

Satisfação

Os rigorosos controles de qualidade desde a produção, passando pela industrialização até a comercialização são apontados como fatores determinantes pela escolha da marca Copacol.

“Buscamos um parceiro a longo prazo que nos ofereça um produto de qualidade e em grande volume. Identificamos nas visitas feitas a Copacol os critérios exigidos. Além disso, a empresa é rápida e eficaz no processo de produção, mantendo sempre o alto padrão do produto”, diz Yanic Bertini Anieri, representante da empresa parceira da Copacol.