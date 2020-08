Copacol lança novo produto: o pão de queijo

Já está disponível em todas as lojas do Copacol Supermercados o mais novo produtor com a marca Copacol. O pão de queijo tem um gostinho especial, é prático e coopera com a alimentação da família toda. Hoje, são mais de 160 produtos disponíveis.

“A ideia é oferecer produtos práticos ao nosso consumidor e vai de encontro a necessidade do mercado. Durante o projeto de reposicionamento da marca Copacol, percebemos a oportunidade de ampliar o nosso portifólio de produtos que ofereçam praticidade e muito sabor”, explica o gerente de marketing, Alessandro Guerra.

A novidade terá duas opções: em embalagens de 375 gramas e 900 gramas na versão tradicional.

“Este produto será inserido na nossa linha de produtos de revendas que hoje tem 45 itens disponíveis. Além de saboroso, o pão de queijo é muito prático e fica pronto para consumo em questão de minutos tanto na air fryer, forno elétrico ou convencional. O pão de queijo é mais uma prova de que a Copacol coopera com os seus clientes todos os dias”, detalha Guerra.