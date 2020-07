Copacol promove novo episódio de Seminário Técnico Digital

A pandemia causada pelo novo Coronavírus tem mudado o jeito de trabalhar em muitas empresas no Brasil. E na Copacol não é diferente. Todas as medidas para evitar a contaminação estão sendo tomadas e seguidas à risca na Cooperativa.

A produção no campo não para e a necessidade de orientação técnica precisa ser suprida, por isso, a Copacol realiza eventos digitais para levar conhecimento até os cooperados.

O próximo evento será o Seminário Técnico Digital, quinta-feira (23), às 19h, na live transmitida pelo Youtube Oficial da Copacol. Durante o evento, o gerente técnico, engenheiro agrônomo, Tiago Madalosso, e o pesquisador do CPA (Centro de Pesquisa Agrícola), Ariel Muhl, abordarão fertilidade e adubação para a soja.

De acordo com Tiago, o segundo episódio do Seminário Técnico Digital busca levar orientação para que os cooperados estejam preparados à próxima safra, com base em experimentos feitos no CPA.

“Neste evento estaremos abordando alguns resultados colhidos no CPA. Pela live repassaremos informações importantes para quem busca alta produtividade na cultura da soja. Na pós-colheita do milho, os produtores podem executar as correções necessárias para a cultura”, explica Tiago.

Os produtores terão acesso ao Seminário Técnico por meio do Aplicativo Cooperado Copacol. Caso o cooperado ainda não tenha a senha do aplicativo deve procurar a Unidade da Cooperativa onde é atendido para fazer o cadastro.

“Aproveito para agradecer a participação de todos no primeiro evento e reforço o convite para que todos possam acompanhar e interagir no evento desta quinta-feira”.