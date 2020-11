Copacol realiza live sobre câncer de mama

A campanha do “Outubro Rosa” que tem como objetivo ressaltar a importância da prevenção contra o câncer de mama foi encerrada no último dia (31).

E, visando reforçar e trazer informações detalhadas sobre a doença, bem como tirar as dúvidas de suas cooperadas e colaboradoras, foi que a Copacol realizou uma live especial na última sexta-feira, dia (30).

Quem conduziu a apresentação foi a médica Supervisora do Trabalho da Cooperativa, Carla Pitol.

“Nosso objetivo foi levar informações a respeito da doença, da importância da prevenção além dos sinais de alertas que devemos estar atentas diariamente. É de extrema importância que todas façam a consulta ginecológica anualmente, bem como a mamografia, pois caso seja diagnosticada com alguma alteração, as chances de cura chegam a 98%”, explicou.

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres e o que mais causa morte entre elas.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, ocorrerão 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil para cada ano do triênio 2020-2022. Assim sendo, esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres