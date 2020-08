Copacol Supermercados promove diversão e sabor na cozinha

Teve início neste sábado (8), a já conhecida ação promovida pelo Copacol Supermercados, Culinária Kids. Diante da pandemia, a reformulação do evento foi realizada on-line com o primeiro episódio publicado neste fim de semana na página do Facebook do Supermercado.

Gravada pela chefe de cozinha, Flávia Pessi, a Culinária Kids contou com uma participação pra lá de especial do filho, Guilherme, que mostrou durante o primeiro vídeo como é gostoso brincar de cozinhar.

Interativo e explicativo, o primeiro episódio do Culinária Kids apresentou duas receitas que vão deixar os pequenos clientes do Copacol Supermercados com água na boca e cheios de vontade de colocar a “mão na massa”. São elas a Palha Falante de Leite Ninho e o Danoninho Caseiro do Pedrinho.

“São receitinhas deliciosas e que cooperam com o preparo rápido e fácil, mas que acima de tudo exigem a ajuda de um adulto”, disse a chefe.

Flávia destacou ainda que as receitas não pararão por aí. “Acompanhe o nosso canal do Facebook, porque no próximo sábado teremos mais duas receitas deliciosas e divertidas para você fazer em casa com seus filhos. Não tenha dúvidas de que será um momento divertido e que ficará marcado com carinho na vida dos pequenos”, afirma Flávia.

Para quem não conseguiu assistir as duas primeiras receitas e quer colocar em prática as delícias do primeiro vídeo acesse o link: https://www.facebook.com/CopacolSupermercados/videos/286493742444149 ou acesse a página do Copacol Supermercados no www.facebook.com/CopacolSupermercados e fique de olho nas próximas receitas.

“Serão quatro vídeos com duas receitas em cada episódio, ou seja, diversão e guloseimas não vão faltar. É importante enfatizar que antes da divulgação de cada vídeo nossa equipe disponibiliza durante a semana os ingredientes que serão necessários para preparar as receitas do dia, para que assim você possa produzi-las com seu filho”, menciona a analista de marketing, Aline Moretto.

Para ficar ainda mais interativo com os pequenos, o Copacol Supermercados está recebendo as fotos dos participantes por meio da @copacolsupermercados, mande sua foto e apareça em nossos canais de comunicação.