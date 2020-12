Copel dá dicas para um Natal mais lindo e iluminado com segurança

Com a proximidade das festas de final de ano, a tradicional decoração de Natal começa a ganhar espaço em residências, empresas e, principalmente, no comércio em geral. E toda essa beleza que encanta crianças e adultos requer atenção especial à ligação elétrica dos elementos de decoração.

Para prevenir acidentes como choque elétrico e curtos-circuitos, a Copel faz recomendações de segurança importantes. A principal é, certamente, a escolha de enfeites que possuam certificação do Inmetro na hora da compra. Verifique a procedência e a qualidade dos equipamentos que utilizam energia elétrica, principalmente os cordões de luzes.

Observe também que há cordões de luz especialmente produzidos para uso externo, com maior resistência à ação da luz solar e de chuvas, e outros que podem ser utilizados na área interna da casa.

“Outro ponto de atenção é garantir que os enfeites que utilizam eletricidade sejam compatíveis com a capacidade de carga das instalações elétricas do imóvel, o que evita a sobrecarga”, alerta Alessandro Maffei da Rosa, gerente da Segurança do Trabalho da Copel.

INSTALAÇÃO – Uma vez observadas as recomendações anteriores, chega a hora da instalação dos enfeites, mantendo uma distância segura da rede elétrica para evitar o choque por contato com a rede energizada, e também a ocorrência de quedas.

Somente após a conclusão da montagem da decoração é que se deve fazer a ligação dos enfeites na tomada. Isso evita acidentes por falhas no isolamento de fios ou nas emendas. E todas as emendas e conexões devem estar protegidas com fita isolante de boa qualidade para evitar choques e curtos-circuitos.

É importante não ligar vários equipamentos em uma mesma tomada, pois pode haver sobrecarga e até incêndios que geralmente têm origem no curto circuito ou no superaquecimento dos circuitos elétricos.

“Não se deve deixar que crianças brinquem ou fiquem muito próximas dos enfeites com instalações elétricas. E sempre que sair de casa, desligue tudo da tomada”, lembra o gerente de segurança da Copel.