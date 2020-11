Copel premia fornecedores no setor de geração e transmissão

A Copel certificou fornecedores de serviços para os negócios de geração e transmissão de energia que tiveram desempenho exemplar no último ano. Ao todo, 60 empresas de todo o País e multinacionais que têm contratos em andamento com a subsidiária Copel Geração e Transmissão foram classificadas nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

A cerimônia virtual de certificação ocorreu nesta quinta-feira (26).

Este ano, foram avaliados 505 contratos firmados com 371 fornecedores, abrangendo serviços para manutenção de usinas, linhas de transmissão e subestações, estudos e ações ambientais, projetos de engenharia, serviços de transporte, entre outros.

“Nosso objetivo é reconhecer publicamente as empresas que melhor atendem a Copel, cumprindo de forma rigorosa os contratos e prezando pelo bom relacionamento comercial”, afirma o diretor-geral da Copel Geração e Transmissão, Moacir Carlos Bertol.

“Atuando dentro dos parâmetros definidos pela certificação, nossos fornecedores ficam menos expostos aos riscos de descumprir exigências contratuais que podem resultar em sanções, isso é bom para ambos os lados”, completa o executivo.

AVALIAÇÃO – O desempenho de cada fornecedor é medido com base em requisitos de desempenho relacionados ao cumprimento de obrigações legais e contratuais, competência e compromisso na execução do objeto do contrato e atendimento a normas de saúde e segurança e princípios de sustentabilidade empresarial.

As regras para a certificação estão definidas no regulamento, que está disponível no site da Copel, com acesso aberto a qualquer interessado.

Os 339 gestores e fiscais de contratos da companhia avaliam esses critérios e atribuem uma pontuação para compor o Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF). A classificação final leva em consideração, ainda, uma pontuação complementar referente ao relacionamento comercial e à sustentabilidade empresarial.

Definida a classificação geral, são certificadas dez empresas em nível Ouro, 20 em nível Prata e 30 em Bronze. O ciclo de avaliação é anual e a relação dos certificados fica disponível para consulta no site da Copel. Este ano, além de receberem os certificados impressos e virtuais, as empresas reconhecidas recebem um selo que poderá ser usado em seus sites e e-mails ao longo de 2021 – até a próxima certificação.

O diretor comercial do Lactec, Carlos Eduardo Ribas, comemora a certificação em nível Ouro: “A Copel GeT é uma de nossas grandes parceiras no setor de energia. Compartilhamos o propósito de aprimorar, constantemente, o atendimento às suas necessidades, buscando como resultado o fortalecimento do sistema elétrico nacional”, disse.

“Este reconhecimento reforça que estamos no caminho certo e nos inspira a continuar primando pela excelência em nossas entregas com a máxima responsabilidade técnica, ética e eficiência operacional”, afirma Ribas.

PARCERIA – As empresas certificadas também são convidadas a participar de forma mais intensa do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Por meio desta iniciativa, a Copel promove palestras e divulgações focadas em melhoria contínua de processos e implementação de boas práticas que contribuem para bons resultados econômico-financeiros e para a sustentabilidade dos negócios.

No evento online desta semana, além de conhecer os certificados de 2020, os participantes tiveram acesso a duas palestras sobre temas bastante atuais. Uma sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o impacto nos contratos e fornecedores e outra sobre Segurança da informação no dia a dia, proferidas por especialistas da Copel.