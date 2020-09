Corrente da solidariedade: um dia histórico de cooperação

Funcionários, associados, cooperativas, entidades de classe e de ensino, órgãos públicos e comunidades se uniram e promoveram no mês de julho, a maior ação já realizada na história do sistema cooperativo para celebrar o Dia C – Dia de Cooperar. A solidariedade em tempos de Covid-19 resultou na arrecadação de mais de 42 toneladas de alimentos, 5.300 peças de roupas, 6.700 itens de produtos de limpeza, além de algumas cifras que foram convertidas em cestas básicas e equipamentos hospitalares.

“Não estamos medindo esforços e nem recursos para proteger e ajudar nossos funcionários, associados, comunidade e negócios neste período de pandemia. O que for preciso, vamos fazer”, enfatizou o presidente da C.Vale Alfredo Lang.

Estabelecendo parcerias com cooperativas e entidades, a C.Vale realizou praticamente em todas as suas unidades de negócios alguma ação que beneficiou diretamente a comunidade aonde está inserida. “A maior arrecadação não foi em produtos ou dinheiro. Foi em solidariedade, compaixão, empatia, união e amor ao próximo. Mais do que nunca, demonstramos que juntos somos imensamente fortes”, comentou uma das coordenadoras da ação dentro da C.Vale, Mirna Klein Fúrio. Ela e a analista administrativa, Oriana Nicolau Leão centralizaram e computaram todas as iniciativas.

Cestas de doações

O portfólio da solidariedade contou com arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, álcool gel, agasalhos, brinquedos e venda de máscaras para compra de aparelho de hemodiálise. Campanhas preventivas e educativas sobre Covid-19, dengue, escassez de água e recolhimento de lixo eletrônico. Valorização do comércio local e de cantores regionais com live para arrecadação de donativos. Produção de fraldas geriátricas, reforma de unidade hospitalar, doações de sangue e recursos financeiros.

“Os gestores e funcionários das unidades de negócios da C.Vale no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram muito criativos e proativos. Promoveram desde lives, feijoada, até produção de máscaras e fraldas geriátricas”, enfatizou o gerente da assessoria de Qualidade e Comunicação da C.Vale, Jonis Centenaro.

Cooperativas e segmentos da sociedade unidos no Dia C

Na área de ação da C.Vale várias cooperativas e segmentos organizados se uniram e fizeram a diferença no Dia C. São elas: C.Vale, Sicredi, Sicoob, Uniprime, Copercaf, Cerpa, Cotriguaçu, Unimed, Cresol, Copacol, Copagril, Coamo, Integrada, Lar, Cooper Alfa, Coopersa, Cotripal, Sulcred, Ceriluz, Ufpr, Sebrae, Yara, Giro, Ihara, associações comerciais, prefeituras, igrejas, empresas e imprensa.

Foram beneficiados os hospitais: Beneficente Moacir Micheletto/Assis Chateaubriand; Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta/Goioerê; Regional de Cruz Alta; Municipal Bom Pastor/Turvo; Beneficente de Santa Bárbara e São Luiz Gonzaga, além de pastorais/igrejas, Cras, associações de catadores de materiais recicláveis e de apoio aos portadores de câncer, lar de idosos e de crianças, asilos, albergue, banco de sangue e Apae.