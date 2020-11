Credicoopavel chega aos seus 39 anos de atuação

A Cooperativa de Crédito Rural Coopavel comemorou nesta semana os seus 39 anos de fundação. Ela foi oficialmente constituída em 24 de novembro de 1981 para facilitar o acesso de cooperados a recursos para fomento agrícola.

Durante todo o dia, diretores e cooperados foram recepcionados com uma mesa farta de salgados, doces e bebidas. “É o mínimo que podíamos fazer para receber pessoas que tanto trabalham e contribuem para o desenvolvimento do cooperativismo e do agronegócio de Cascavel e da região”, afirmou o presidente da Coopavel e da Credicoopavel Dilvo Grolli.

Originalmente fundada por 52 sócios, a Credicoopavel cresceu e se tornou braço forte de seus cooperados. “Temos vários diferenciais, mas um dos principais é que não somos um banco, embora ofereçamos todos os serviços comuns a uma instituição financeira convencional. Somos uma cooperativa de crédito rural. Ou seja, ela tem como prioridade estender a mão a produtores rurais que cultivam, colhem e ajudam a gerar empregos e riquezas”, segundo Dilvo.

A Credi hoje

Hoje, 39 anos depois da fundação, a Cooperativa de Crédito Rural Coopavel conta com 7 mil sócios e patrimônio líquido de R$ 100 milhões. E os principais serviços que ela presta são: empréstimos e financiamentos, aplicações, cartão sem anuidade, conta corrente sem pacote de serviços, devolução de sobras sobre depósitos à vista, aplicações e empréstimos, atendimento personalizado, horário diferenciado (9h às 16h) e disponibilidade de taxas das mais competitivas do mercado.

Com 38 colaboradores, a Credicoopavel tem uma agência um posto de atendimento no parque industrial e atendimento em todas as unidades da cooperativa em municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná. “Há 39 anos, ajudamos a tornar mais fácil e produtiva a vida dos produtores rurais. Credicoopavel e Coopavel têm um forte vínculo de parceria e comungam do compromisso de trabalhar para fortalecer o agronegócio”, afirma o diretor financeiro da Credi Paulo Aparecido Arantes.

Legenda: Alguns diretores durante recepção organizada pela Credicoopavel nesta terça-feira