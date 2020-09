Cursos do Centro FAG desenvolvem projetos de startups

Os segundos períodos de Ciências Contábeis e Engenharia de Software do Centro Universitário FAG desenvolveram projetos de startups que visam melhorar e otimizar o dia-a-dia. Os acadêmicos de Engenharia começaram a trabalhar as ideias no semestre passado e consolidaram agora. A atividade foi multidisciplinar envolvendo três matérias: Engenharia de Software: Processos e Requisitos, da professora Elaine de Oliveira; Estrutura de Dados, do professor Elenilton Jairo Dezengrini; e Linguagem de Programação, do professor André Augusto Helena.

Já em Contábeis, os projetos tiveram início no semestre passado e evoluíram neste, envolvendo somente a disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais, da professora Elaine de Oliveira Zanini. Na noite da última quinta-feira (10) foram as apresentações das startups no evento on-line Ideias para Transformar. Elaine, que organizou e mediou a transmissão, explica que o objetivo era mostrar os trabalhos desenvolvidos para toda a comunidade acadêmica. 125 estudantes participaram da conferência, em vídeo, via Google Meeting. Além dos cursos citados, Sistemas de Informação também participou do momento.

Os projetos foram avaliados por três profissionais: Elenilton Jairo Dezengrini, professor de ambos cursos, e desenvolvedor/gestor de projetos da empresa TOTVS; Leonardo Levi Soares, professor/tutor EAD e consultor do programa de qualificação para exportação (Peiex); e Claudio Carrasco, professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Toledo e consultor credenciado ao Sebrae do Paraná.

*Reportagem: Silvio Matos, acadêmico do 8º período de Jornalismo.