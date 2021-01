Dá para superar uma traição? Veja o que especialistas tem a dizer sobre esse assunto

Pode parecer difícil ouvir, mas geralmente há uma razão para alguém trair, e essa razão precisa ser resolvida para a relação é seguir em frente e ser bem sucedida. Não importa o resultado que você está procurando, falar sobre a infidelidade do seu parceiro é necessário se você quiser consertar o relacionamento.

Se um relacionamento é para sobreviver à infidelidade, então você precisa saber que você pode se comprometer com o relacionamento. Se você tem dúvidas significativas sobre a confiança que sente pelo seu parceiro, e acha que será quase impossível de superar, então é hora de considerar se você quer permanecer em um relacionamento.

A verdade é que essa decisão será diferente para todos. Você tem uma família jovem? Crianças? Tem uma casa juntos? Haverá certas situações e laços concretos entre ambos os parceiros onde claramente faz sentido resolver as questões. Se o relacionamento é apenas no ponto de ser namorada e namorado e não muito mais, então vai ser mais fácil ir embora e encontrar alguém novo. Tenha em mente que não há resposta certa ou errada. Cabe a você descobrir se vale a pena para você continuar com o relacionamento e seguir em frente com a infidelidade.

Alguns casais seguem com sucesso da infidelidade e criam uma relação melhor e mais forte. Não há dúvidas quanto a isso. Mas é preciso esforço e comprometimento de ambos os parceiros para construir confiança e fazer o relacionamento funcionar.

Se você está tentando tomar a decisão agora, aqui estão algumas perguntas que você pode se perguntar se seu parceiro te traiu:

1) Eles se importam que eles te machucaram? Eles ao menos entenderam que te machucaram? E eles realmente se arrependem do que fizeram?

2) Você sabe toda a extensão de sua traição? Eles foram realmente honestos com você sobre isso?

3) Você será capaz de seguir em frente? Ou será que o fato de terem trapaceado sempre estará no fundo da nossa mente? Você será capaz de confiar neles novamente?

4) Vale a pena salvar o relacionamento? Ou é melhor seguir em frente? Nesse sentido, há muitas dúvidas que as pessoas têm em relacionamentos, fatal model é uma alternativa viável para muitas delas em alguns casos, e em outros não.

Uma reação comum de qualquer um que tenha sido enganado é sentir a vontade de se vingar tendo um caso. Olha, este foi o primeiro pensamento que tive quando descobri que meu parceiro tinha trapaceado. Provavelmente é natural. Eu queria ir ao bar mais próximo com meus amigos e tentar pegar a primeira pessoa aleatória que estaria interessada em mim. Por sorte, não. Essa seria uma maneira infalível de causar mais problemas na relação e provavelmente terminá-lo.

Ficar quite é desesperador, mesquinho, cheio de energia tóxica, e o mais importante, não faz nada para salvar a relação. Então, se você decidiu manter a relação, não tente se vingar. Só manterá sua raiva viva, tornará a situação mais complicada, e tornará menos provável que seu relacionamento possa sobreviver à energia tóxica que a reduz a sua.

Falamos sobre as emoções negativas que você provavelmente está experimentando. Algo tão drástico como a infidelidade pode afetar você emocionalmente e fisicamente. Você pode ter essa sensação irritante constantemente em seu estômago. Talvez você não possa deixar de pensar sobre o que aconteceu.