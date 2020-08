Dez municípios recebem R$ 13,6 milhões para aplicação em saúde

A Secretaria da Saúde formalizou repasse de R$ 13,6 milhões para dez municípios. O repasse foi autorizado pelo secretário Beto preto, nesta quinta-feira (12) e se destina a obras e aquisição de equipamentos.

Os municípios foram beneficiados por meio de convênios do Programa Paraná Mais Cidades e de indicação orçamentária de emendas parlamentares de deputados estaduais.

“Mesmo durante a pandemia, a Secretaria da Saúde mantém o ritmo de atendimento aos municípios, com apoio dos deputados, repassando recursos que beneficiarão milhares de paranaenses”, afirmou Beto Preto.

Segundo o secretário, esta ação representa a soma de esforços das esferas envolvidas. “Reconhecemos as dificuldades das prefeituras, principalmente neste momento, e contamos com a orientação expressa do governador Ratinho Junior para estes repasses confirmando o objetivo de uma administração municipalista, voltada para à atenção e ao cuidado da população”, afirmou.

Municípios

Os valores repassados atenderão desde unidades básicas da capital até unidades de comunidades da zona rural de municípios de menor porte. Para Curitiba foi assinada autorização de R$ 820 mil destinados a aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde, dentro do Programa Saúde da Família.

São João do Triunfo, nos Campos Gerais, recebeu R$ 750 mil para a realização de obras em três unidades localizadas na área rural. “Vamos descentralizar o atendimento do posto central e levar os serviços para as famílias de agricultores das comunidades rurais com mais de 1.500 moradores”, explica o prefeito Abimael do Valle.

Hospital

Ibaiti, no Norte Pioneiro, recebeu R$ 4 milhões, representando o maior valor repassado nesta ação. O valor será aplicado na reforma e ampliação do hospital municipal. Segundo o prefeito Antonely de Carvalho, o projeto tem como base os protocolos e orientações da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde.

“Além disso teremos a ampliação das alas da maternidade e pediatria. As obras também contam com investimentos do município e da Câmara de Vereadores e promoverão melhoria no atendimento a pacientes da microrregião, pois Ibaiti hoje é uma cidade polo”.

Foram duas autorizações para o município de Campo Magro (RMC), totalizando R$ 2,5 milhões. “A ampliação da Unidade de Saúde Santa Luzia e as obras da Unidade Básica Municipal, representam uma grande melhoria no atendimento da população. Esperávamos por estes benefícios há 15 anos. As duas unidades recebem cerca de 600 usuários diariamente”, disse o prefeito Claudio Casagrande.

A cidade de São José dos Pinhais aplicará o recurso de R$ 2,2 milhões nas obras da Unidade Básica Central, com novo projeto estrutural, prevendo uma edificação de 4 pavimentos.

O repasse para Peabiru (Centro-Oeste), de R$ 1,6 milhão, é destinado à construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento. “Hoje, estamos atendendo em um prédio antigo que não comporta mais nossos serviços e pagando aluguel. Esta obra representará uma grande melhoria para a população”, disse o prefeito Julio Cesar Frare.

Já o prefeito de Capitão Leônidas Marques (Oeste), Claudomiro Quadri, salientou que o repasse de R$ 754 mil para a aquisição de equipamentos para o Hospital Nossa Senhora Aparecida chega num momento extremamente importante. “Esta estruturação que o governo estadual vem fazendo na saúde tem sido fundamental para os moradores que ficam mais distantes de grandes centros. Os benefícios dos novos equipamentos se estenderão a cerca de 50 mil habitantes, pois o hospital atende municípios próximos como Santa Lúcia, Lindoeste e Boa Vista da Aparecida”.

Mais cidades

Bandeirantes aplicará R$ 650 mil na construção do Centro de Fisioterapia Municipal. “Consideramos uma obra fundamental para a cidade. São muitos pacientes que necessitam deste atendimento especializado e a obra representara mais qualidade de vida”, disse o prefeito Lino Martins.

Os municípios de Nossa Senhora das Graças e Sabaúdia receberam o valor de R$ 170 mil, para a aquisição de ambulâncias. Segundo o prefeito Francisco Maratta, de Nossa Senhora das Graças, o veículo atenderá moradores do distrito de Mendeslândia, a 10 quilômetros da sede, com cerca de 300 moradores. “Hoje não conseguiríamos comprar um veículo novo com recursos próprios”.

Presenças

Participaram da ação os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Soldado Adriano José, Alexandre Curi, Hussein Bakri, Douglas Fabrício, Delegado Francischini e Chico Buhrer, além de representantes de deputados, prefeitos, secretários municipais e vereadores.