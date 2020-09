Dia do Administrador: Unioeste homenageia profissionais e estudantes

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) que oferece a graduação de Administração nos Campi de Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Cascavel presta sua homenagem a esses profissionais que atuam nas mais variadas áreas do mercado de trabalho sempre planejando o presente e o futuro das organizações que representam.

O professor e coordenador do curso de Administração do Campus Foz do Iguaçu, Luís Fernando Moreira, explica que esta profissão existe desde a antiguidade e que contribuiu em diversos aspectos históricos. “A profissão de administrador sempre existiu, foi se modificando com o tempo, mas sempre foi necessária e embora não tivesse nome, essas obras da antiguidade como as do Egito por exemplo, certamente demandaram serviços de administradores, gestores”.

Uma pesquisa do Conselho Nacional de Administração de 2015 mostra que os principais motivos para os alunos escolherem o curso de Administração são a formação geral abrangente e o mercado de trabalho. A graduação em Administração na Unioeste Foz do Iguaçu, segundo Fernando, oferece essa variedade de oportunidades e conhecimento. “O curso da Unioeste Foz do Iguaçu prepara o bacharel em Administração para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e seu gerenciamento no seu conjunto. Nós tentamos dar uma formação bastante ampla voltada também para o mercado privado”.

Para o coordenador do curso no Campus de Marechal Cândido Rondon, professor José Ângelo Nicácio, a Administração é a profissão que permite ao seu graduado entender o presente, compreender e transformar o futuro. “Hoje que mais precisamos no País é de um planejamento que permita equacionar todos os nossos problemas e dificuldade, pois o administrador é um profissional que faz essa ponte entre o presente e o futuro”, exalta.

A coordenadora Sandra Mara Stocker Lago, do curso de Administração no Campus de Cascavel também parabenizou a todos os profissionais da área especialmente os egressos da Unioeste que hoje atuam nas mais diversas organizações públicas e privadas.

Já a coordenador do curso no Campus de Francisco Beltrão, professora Ivanira Correia de Oliveira, enaltece que o administrador é um profissional indispensável às organizações, independente do setor, do porte ou ramo de atividade. “Analisando o momento histórico brasileiro e mundial percebemos a necessidade de administradores éticos, capacitados e comprometidos, não somente com os efeitos de suas decisões nos resultados econômico-financeiros das organizações, mas, sobretudo no reflexo da sua atividade para a sociedade, mais justa e igualitária, no presente e no futuro. Neste dia 9 de setembro, Dia do Administrador parabenizo todos, homens e mulheres que escolheram e enfrentam os desafios cotidianos da profissão. Aos professores do curso de Administração, que além de serem administradores exercem a missão e a responsabilidade de formar bons profissionais para as mais diversas áreas do mercado. Aos estudantes que logo serão administradores, parabenizo pela escolha do curso”.