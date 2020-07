Dia do Agricultor: 1ª Live Show Copacol homenageia cooperados

Com a nobre missão de produzir alimentos para o mundo, os cooperados foram homenageados no Dia do Agricultor, 28 de julho, com a transmissão da 1ª Live Show Copacol. Com a apresentação da assessora de cooperativismo, Elizete Lunelli Dal Molin, o humorista Paulinho Mixaria divertiu o público que estava conectado pelo Canal no Youtube da Copacol.

Além do show de humor, a apresentação contou com a exibição do vídeo dos investimentos recentes nas unidades de recebimento de grãos, que ultrapassa os R$ 50 milhões, tornando a descarga da safra muito mais rápida.

A atração proporcionou um momento de descontração entre os cooperados, colaboradores e familiares diante o atual momento, onde muitos estão em isolamento social devido a Covid-19. A transmissão contou com uma mensagem de esperança do presidente da Copacol, Valter Pitol, para dias melhores em breve. “Mesmo com tantas incertezas, os agricultores se mantêm firmes garantindo o alimento na mesa de milhões de pessoas. Precisamos aprender com tudo isso. E se tem algo que esse vírus demonstrou é a nossa força. O mundo reconhece a importância de todos que trabalham no campo. Vamos aproveitar esse momento para pensar e nos preparar para o futuro”.

Quem acompanhou a transmissão pôde enviar recados em tempo real e interagir com a nossa apresentadora. Outra atração foi a gravação da interpretação da música o Colono, de autoria de Teixeirinha, pela família Pauvels, que integra o quadro social e de colaboradores da Copacol.

Direto do Rio Grande do Sul, Mixaria foi a grande atração com piadas para toda a família. Ao fim da apresentação, ele deixou o agradecimento à Copacol e também engrandeceu a atuação dos agricultores. “Deixo meu abraço aos agricultores e agricultoras. Brinquei muito durante a apresentação sobre a cidade e o campo. Mas é importante lembrar que a cidade não existe sem o interior. O setor primário é o mais importante de todos – deveria ser ainda mais valorizado”.

No fim da apresentação, em um vídeo especial, os cooperados foram aplaudidos pelo presidente da Copacol, Valter Pitol, pelo vice-presidente, James Fernando de Morais, pelo diretor secretário, Silvério Constantino, e colaboradores de diversas unidades da Copacol.

Sorteio

A live contou com o sorteio de brindes: dois cooperados foram contemplados com um kit de espetos, uma cadeira Copacol, uma camisa oficial do Atlhetico Paranaense e uma bolsa térmica recheada com produtos Copacol. O sorteio ocorreu uma hora antes da transmissão por meio do aplicativo Sorteador On-line. Foram contemplados os cooperados: Sandra Cristina Garcia Dal Rovere, de Palmitópolis, e Arthur Mertin, de Tupãssi. Os brindes serão entregues pela Copacol na casa dos cooperados.