Dia dos Pais: na Havan licença-paternidade é estendida

A Havan se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores. Por isso, faz parte do programa “Empresa Cidadã”. Entre os benefícios, está a licença-paternidade de 20 dias. Por lei, os pais têm direito a apenas cinco dias de folga após o nascimento do filho. A licença-maternidade também é maior: de quatro para seis meses.

O colaborador Jairo de Oliveira, 35 anos, é comprador na empresa. Quando a filha Liz nasceu, ele conseguiu ficar 20 dias com ela. “Foi muito bom ter este tempo a mais, tanto para estabelecer uma conexão forte entre pai e filha, quanto ajudar minha esposa nos primeiros cuidados”, conta. Neste período, Jairo aprendeu a dar banho, trocar, ninar e zelar pelo sono da pequena Liz, ações que continua fazendo com prazer. “Todos os pais deveriam ter essa oportunidade”, acredita.

O diretor da empresa, Luciano Hang, conta que os colaboradores trabalham mais motivados quando recebem este tipo de benefício. “As mães da Havan ficam seis meses com seus bebês, podem se dedicar à amamentação e quando voltam estão mais tranquilas. Os novos pais também voltam mais felizes por ficarem mais tempo com seus filhos”, afirma.

