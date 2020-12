Dificuldade nas aulas digitais pode indicar perda auditiva

Nestes tempos de pandemia e escolas fechadas, ou que voltaram a fechar, pais e professores vêm percebendo que muitas crianças têm dificuldades em manter a atenção nas aulas a distância, o que tem prejudicado o aprendizado. Além de problemas de adaptação ao computador e a falta da presença dos colegas, outro fator que pode estar atrapalhando o desempenho desses alunos é um possível problema auditivo. Por isso, os pais precisam estar bem atentos.

A fonoaudióloga Marcella Vidal, Gerente de Audiologia Corporativo da Telex Soluções Auditivas, diz que o primeiro passo, fundamental, é checar a audição dos pequenos. “A audição tem papel vital no aprendizado escolar e no desenvolvimento da linguagem e da fala, importantes na comunicação e na interação social da criança. A perda auditiva, se não for tratada, pode acarretar também outras limitações, como timidez, retraimento e problemas de relacionamento”, explica.

Entre as dicas que os pais devem seguir, está a de observar se o seu filho aumenta o volume da TV ou do computador, no momento das aulas virtuais. Outros sintomas de perda auditiva são: dificuldade para entender o que dizem os professores e os pais; são crianças hiperativas e/ou distraídas; não gostam de conversar pelo telefone; cometem muitos erros ao escrever ou trocam as letras; e falam muito alto.

“Aconselho aos pais que suspeitam que seus filhos têm dificuldades de audição que procurem um médico otorrino-pediatra o mais rápido possível. A partir do resultado das avaliações audiológicas, é indicado o tratamento mais adequado. Uma das opções é a adaptação aos aparelhos auditivos, que quando bem adaptados, seguindo as boas práticas da adaptação pediátrica, dão suporte à reabilitação auditiva e ao aprendizado escolar, garantindo um desenvolvimento saudável”, conclui a especialista da Telex.