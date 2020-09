Dilvo fala sobre agronegócio em websérie da MundoCoop

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, é um dos convidados para um ciclo de webinars organizado pela MundoCoop, uma das principais publicações especializadas em cooperativismo e agronegócio do País. Dilvo participa nesta quinta-feira (24), às 17h, do Top Coopers Agro, que reúne há semanas alguns dos principais nomes da agropecuária nacional.

O quinto episódio da websérie contará com a presença também do presidente da Cooxupé Carlos Augusto Rodrigues, e do CEO Brasil da UPL, Fabio Torretta. O encontro terá como mediador o escritor, consultor e especialista em agronegócio José Luiz Tejon. O diretor da MundoCoop, Luis Cláudio, também vai estar presente.

Os interessados em acompanhar a transmissão ao vivo precisam fazer inscrição com antecedência pelo link https://topcoopers.mundocoop.com.br. As vagas são limitadas.