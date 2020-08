Diretores da Itaipu visitam sede da Cooperativa Lar em Medianeira

A Itaipu Binacional deverá investir, ainda neste ano, em novas obras estruturantes para aprimorar vias públicas e rodovias do Oeste do Paraná. O compromisso foi firmado na manhã desta sexta-feira (21), no Centro de Eventos da Cooperativa Lar, em Medianeira, durante encontro entre diretores da Itaipu e da cooperativa, com a participação de prefeitos de municípios da região.

As prioridades seriam obras nas rodovias do eixo Santa Helena/Medianeira (PR 495) e Missal/São Miguel do Iguaçu (PR 497). As melhorias incluem, além de recapagem de pista, construção de acostamentos, de terceiras pistas e de acessos e áreas de desaceleração. Os detalhes dos convênios ainda serão definidos em reuniões com governos municipais e do Estado.

“Queremos somar esforços e cumprir com a nossa missão, que é gerar desenvolvimento regional, gerando empregos e benefícios a todos. Vamos encontrar um caminho e construir logo essa solução, para que possamos começar ainda neste ano”, disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

O diretor presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, reforçou a necessidade de melhorias nas estradas para atender a demanda do setor agropecuário. “Essa não é uma demanda da cooperativa, e sim dos municípios e dos agricultores. Precisamos resolver esses problemas no transporte de cargas, que é um gargalo para o crescimento dos negócios na região”, avaliou.

Além de Silva e Luna, também participaram do encontro o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell e a diretora jurídica, Mariana Thiele, acompanhados de assessores. Eles foram recebidos pela diretoria executiva e o conselho de administração da Cooperativa Lar e por prefeitos de diversas cidades da região.

Apresentação

Durante a visita à sede da Cooperativa Lar, o diretor-geral da Itaipu foi convidado a plantar uma muda de pau-brasil no Bosque dos Pioneiros e Autoridades. “Essa é uma forma de demonstrar nossa gratidão e carinho pelo trabalho desenvolvido pelo general e sua equipe”, afirmou Irineo Rodrigues.

A comitiva da Itaipu também acompanhou uma apresentação sobre a cooperativa, uma das maiores do país, com 11.760 associados e 18.050 empregados, e o trabalho desenvolvido principalmente no setor de pecuária, com aves e suínos. Também foram apresentados os investimentos da Lar em novas plantas e unidades industriais, bem como iniciativas em inovação, educação e novas tecnologias.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional