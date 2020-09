Docente do Centro FAG ministrarÃ¡ aula na Unioeste

Docente do Centro FAG ministrará aula na Unioeste

O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo e de Design de Interiores do Centro FAG, Cezar Rabel, foi convidado a ministrar uma aula para os alunos do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável da Unioeste, campus de Cascavel.

O docente irá falar sobre as possibilidades tecnológicas inovadoras para o uso de drones, apresentando resultados de pesquisas desenvolvidas no Centro FAG, em conjunto com os alunos.

A aula on-line será na sexta-feira (4), às 13:30. O programa vai abrir acesso para os primeiros 40 alunos da FAG interessados em assistir à aula, em especial aos acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, que receberão certificado de participação.