Dores nas costas: como evitar durante o período de home office?

As dores nas costas podem aparecer em qualquer idade. O que muita gente não sabe é que esse problema, na maioria dos casos, é causado por alterações neurais ou musculares e não necessariamente ósseas. Segundo estudos, cerca de 70% das dores nas costas estão relacionadas a problemas que podem ser evitados ou prevenidos.

Ultimamente a grande maioria da população está reclamando destas dores, segundo o Google, a busca “dores nas costas” disparou no último mês. O aumento está relacionado ao isolamento social, devido à pandemia do novo Coronavírus, onde grande parte da população precisou adotar o regime de trabalho home office.

Segundo a neurocirurgiã Danielle de Lara, que atua no Hospital Santa Isabel em Blumenau (SC), a maioria das pessoas não possui um ambiente adequado em casa para trabalhar com os cuidados necessários. “Em casa nos sentimos mais relaxados e, por isso, trabalhamos em locais inadequados, como no sofá ou na cama”, relata.

A principal recomendação, segundo a especialista, é manter a postura adequada e ajustar os equipamentos de trabalho, como a tela do computador, que deve estar alinhada horizontalmente com os olhos, evitando a inclinação da cabeça para baixo. Além disso, a cadeira também precisa estar ajustada, e deve ter altura entre 47 e 57 cm e, no caso de pessoas com menor estatura, é importante utilizar um apoio para os pés.

“Outra dica importante é manter-se ativo. Pratique atividades físicas, mesmo dentro de casa, faça pausas para se alongar e beber água”, comenta.

Caso a dor seja frequente, e a mudança de hábitos não auxiliar, é hora de procurar ajuda especializada. Na maioria dos casos, após avaliação médica, os métodos de tratamentos costumam ser simples, com medicamentos, massagens relaxantes, atividades físicas específicas como Pilates ou RPG e fisioterapia.

Sobre Danielle de Lara

Médica Neurocirurgiã em atividade na cidade de Blumenau (SC). Atua principalmente na área de cirurgia endoscópica endonasal e cirurgia de hipófise. Dois anos de Research Fellowship no departamento de “MinimallyInvasiveSkull Base Surgery” em “The Ohio StateUniversity MedicalCenter”, Ohio, EUA. Graduada em Medicina pela Universidade Regional de Blumenau. Possui formação em Neurocirurgia pelo serviço de Cirurgia Neurológica do Hospital Santa Isabel.