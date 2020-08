Egresso Unipar é diretor financeiro do maior hospital do Sudoeste

Como a maioria dos garotos, Ricardo Luiz Ries, 32 anos, sempre foi fã de esporte, especialmente futebol, o que o levou a ingressar no curso de Educação Física em 2007, mas após alguns meses viu que não era a área em que gostaria de atuar profissionalmente.

Mudou para o ramo de exatas: em 2008 começou o curso de Ciências Contábeis da Universidade Paranaense (Unipar) em Francisco Beltrão – porque, segundo ele, também gostava de matemática e almejava carreira de servidor público. Focou no que queria, arregaçou as mangas e foi à luta.

Ries iniciou sua carreira profissional já no primeiro ano do curso, nos Correios; fez concurso público, foi aprovado e começou como atendente comercial, na agência da cidade de Ampére. Lá ficou por dois anos e depois solicitou transferência para a agência de Flor da Serra do Sul, onde trabalhou por mais um ano, até receber o convite para gerenciar a agência da cidade de Manfrinópolis.

Enquanto esteve nos Correios, Ricardo prestou concurso e foi aprovado para as prefeituras de Bom Jesus do Sul e Chopinzinho, e para o Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecóits, onde ingressou em março de 2011, mesmo ano em que formou em Ciências Contábeis, pela Unipar.

Na administração do Hospital, o egresso da Unipar começou trabalhando como técnico administrativo e em 2014 recebeu o convite para chefiar o setor de manutenção, onde ficou por dois anos, até a direção do hospital propor a gerência do setor financeiro e licitação, cargo que ocupa atualmente.

Ries conta que “se sente no auge da sua carreira profissional, pelo menos até aqui, porque para o futuro ainda espera muitas coisas boas”. O jovem acredita que o resultado de sua ascensão se deve ao esforço pessoal e aplicação nos estudos.

“Sempre segui à risca o ensinamento dos meus pais, o de que ‘o trabalho de uma pessoa é o objeto mais digno de tudo’, acreditando que com esforço chegaria onde eu sonhava; sempre me esforcei nos meus afazeres aplicando o que eu aprendi na escola e na faculdade; sempre respeitei meus superiores, aprendendo com eles, e que, quando chegasse a hora, poderia assumir qualquer papel, por tudo isso hoje sou muito feliz na minha função e agradeço muito estar exercendo a profissão que escolhi para minha vida”, descreve.

O profissional acredita que a escolha pelo curso de Ciências Contábeis foi certeira: “A minha formação foi muito importante, pois em todos os concursos que prestei, e passei, foi por causa do curso que tinha escolhido na Unipar; todo meu aprendizado da graduação estou usufruindo hoje na minha profissão e no hospital… Percebo que fiz a escolha certa e sou muito feliz no que faço”.

Ele salienta que, para se manter atualizado no setor de finanças públicas, o aprendizado tem que ser constante. “Sempre procuro ler e me aprofundar no que diz respeito à minha profissão; hoje exerço a contabilidade pública, um dos setores da minha formação, mas meus planos para o futuro incluem ter meu próprio escritório de contabilidade e fazer dele um sucesso”.