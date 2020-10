Embaixador da Bolívia faz visita oficial ao Estado do Paraná

O vice-governador Darci Piana recebeu nesta quarta-feira (30), no Palácio Iguaçu, a visita oficial do embaixador plurinacional da Bolívia, Wilfredo Rojo. A visita foi uma solicitação da embaixada boliviana, para aproximação daquele país andino com o estado a fim de viabilizar acordos bilaterais.

O embaixador Wilfredo Rojo veio ao Paraná com uma comitiva de autoridades e empresários bolivianos, interessados em negociações de gás e com uma solicitação para um depósito franco no Porto de Paranaguá.

Na reunião com o vice-governador, foram abordados futuros entendimentos entre o Estado, por meio da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), com a YFPB, empresa estatal boliviana dedicada à exploração, destilação e venda de petróleo e gás natural.

Piana manifestou a satisfação em receber a visita oficial do embaixador boliviano. Esclareceu, no entanto, de maneira franca, que “as tratativas para que sejam firmados acordos entre a Bolívia e o Paraná só devem ocorrer depois das eleições nacionais que serão realizadas na Bolívia neste mês de outubro”.

O presidente da Compagas, Rafael Lamastra, também presente à recepção oficial ao embaixador, destacou a possibilidade de um futuro acordo bilateral entre o Paraná e a Bolívia, desde que sejam atendidos os requisitos necessários.

A agenda do embaixador Wilfredo Rojo e de sua comitiva no Paraná continua até a tarde desta quinta-feira (1º), com visitas e reuniões em diversos órgãos, inclusive no Porto de Paranaguá.