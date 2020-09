Embrapa Soja transfere isolados de fungos para o Centro FAG

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), localizada em Londrina-PR, transferiu para o Centro Universitário FAG, 16 isolados de fungos, sendo estes agentes causais de diferentes doenças em soja. O objetivo é gerar material para as aulas práticas no Curso de Agronomia, para a demonstração das diferentes estruturas desses organismos e as relações destes organismos com as plantas de soja.

Para o manejo integrado dessas doenças, um grande número de ações deverá ser empregado, entre elas a escolha de variedades resistentes, o uso de fungicidas, época adequada de semeadura, rotação de culturas, entre tantas outras que são estudadas na disciplina de Fitopatologia, ministrada pelo professor Marco Antonio Rott de Oliveira.

As doenças causadas por fungos em plantas de soja podem infectar todos os órgãos da planta, como os grãos, as vagens, a raiz, a haste e as folhas, podendo reduzir o rendimento de grãos e a qualidade. “Para manejar e controlar essas doenças, os acadêmicos aprendem como os agentes causais sobrevivem, como eles são disseminados, como infectam os tecidos das plantas, como colonizam os tecidos infectados e como se reproduzem. Para nós professores é muito importante contar com estes isolados para as atividades acadêmicas em laboratório e em casa de vegetação, proporcionando aos acadêmicos um aprendizado prático da Fitopatologia”, explica o professor.

O primeiro acordo de transferência foi com foco na soja pela sua grande importância na Agricultura Brasileira, sendo a nossa principal cultura em extensão, com aproximadamente 37 milhões de hectares.