Empresa de TI adota home office e prevê alta na produtividade

A Roit Consultoria e Contabilidade, seguindo medidas e recomendações fitossanitárias por conta da pandemia do novo Coronavírus, mantém fechadas três de suas quatro unidades em todo o Brasil. O trabalho de seus 175 colaboradores passou a ser realizado em casa. Mas, ao contrário do que se costuma pensar, o home office não representou queda na produtividade.

A accountech (soluções em inteligência artificial para o segmento de contabilidade), que tem sede em Curitiba e unidades em São Paulo e Brasília, está utilizando um software para acompanhamento da produtividade dos colaboradores, que permite a cada um o controle total de suas atividades. Não se trata de um instrumento de fiscalização do trabalho realizado pelas equipes. Ao contrário, é uma ferramenta para que os próprios funcionários possam melhor desempenhar suas funções, conforme explica o sócio e CEO da Roit, Lucas Ribeiro.

Segundo ele, cálculos apontam para um total de até 100 mil horas trabalhadas a mais, por ano, com a atual sistemática. “Mudamos a política de controle das atividades. Um software mostra o tempo de produtividade e as próprias pessoas se monitoram. Então todos conseguem saber quanto tempo estão produzindo e em quais atividades. A produtividade aumentou, em média 2 horas por dia, por pessoa. Não há tantas interrupções e as reuniões online têm sido mais eficazes e objetivas”, explica Lucas Ribeiro.

Outras medidas e economias

O CEO da accountech acrescenta ainda outras medidas foram tomadas, para que o home office seja realizado com eficiência pelas equipes. A Roit paga uma ajuda de custo de R$ 170,00 e cedeu mesas e computadores para os colaboradores, de modo a dotar a casa dos funcionários com infraestrutura adequada, com conforto e ergonomia.

Para manter estreito o relacionamento com o mercado, a Roit tem promovido debates virtuais, em tempo real – as famosas “lives”. São encontros diários, sempre às 17h, em que integrantes da accountech e convidados trocam experiências e análises sobre diversos temas relacionados à área contábil e fiscal. “As lives têm atraído um público espetacular. Para se ter uma ideia, nosso canal no Youtube contava com 300 inscritos; hoje já são mais de 3 mil”, ilustra Lucas Ribeiro.

O sócio-diretor ressalta que todas essas providências foram tomadas logo no início da crise da pandemia. Isso permitiu com que a empresa enfrentasse melhor as dificuldades, que atingiram todas as atividades econômicas. Dessa forma, foi possível à Roit estabelecer metas de crescimento para curto e médio prazos.

Além disso, a ROIT criou três encontros online semanais com 100% dos colaboradores: nas segundas-feiras toda a empresa tem a pipocada online, nas quartas o cappuccino Roit e nas sextas-feiras, é dia de cerveja. Tudo fornecido pela empresa. Mesmo com esses benefícios novos, a empresa estima uma economia anual superior a R$1 milhão, graças a redução de custos com duas estruturas físicas, que somavam quase 3.000 metros quadrados.