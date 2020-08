Empresas e atrativos turísticos recebem certificados de segurança

Nesta quinta-feira (13), 41 empresas receberam a Certificação de Responsabilidade Sanitária e Selo de Ambiente Protegido, em Foz do Iguaçu. Concedido pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Sebrae/PR e Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o certificado atesta a segurança de serviços turísticos por meio de atrativos, hospedagem e restaurantes, conforme as orientações previstas nos decretos municipais n° 28.114, 28.148 e 28.204, que permitiram a reabertura do turismo e o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.

Criada para preparar os estabelecimentos para receber turistas de forma segura, a certificação leva em consideração mais de trinta aspectos como a montagem de barreiras sanitárias; disponibilização de álcool em gel 70° em locais estratégicos; fornecimento de uniformes, máscaras e equipamentos de proteção individual para colaboradores; aferição de temperatura de turistas e colaboradores; questionário de monitoramento; funcionamento de passeios com até 50% da capacidade, entre outros.

Segundo o consultor do Sebrae/PR, Luiz Marcelo Padilha, a iniciativa, além de valorizar os estabelecimentos turísticos que seguem as normas de forma correta, traz segurança aos turistas e clientes.

“Entre os diferentes estabelecimentos existem critérios complementares e adequados a cada tipo de atividade e todas as evidências são registradas num sistema desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, assegurando que há comprovação das adequações realizadas para atender o turista com segurança”, ressalta Padilha.

Os quesitos analisados foram criados em parceria com a Vigilância Sanitária de Foz do Iguaçu e resultou em um protocolo de ações e adequações que deveriam ser adotadas pelas empresas do trade turístico. Para obter a certificação, os estabelecimentos passaram por um rigoroso processo de visitações e auditorias, coordenadas pelas entidades envolvidas no projeto.

Três equipes, compostas por consultores do Sebrae/PR e servidores da Secretaria, que fazem a checagem in loco dos protocolos. As visitas são documentadas em um sistema que comprova as evidências de cumprimento das medidas. Fatores que, segundo o presidente do Comtur, Paulo Angeli, são essenciais para atestar a segurança e a qualidade do turismo de Foz do Iguaçu.

“Todo esse trabalho é uma demonstração do comprometimento dos empresários com um turismo que atenda às orientações das autoridades de saúde. A certificação coloca Foz do Iguaçu na vanguarda, mais uma vez, e comprova o compromisso com o turismo e o turista”, pontua Paulo.

Agora, as empresas certificadas poderão exibir aos turistas não apenas as boas práticas, mas também o documento que comprova a responsabilidade sanitária, juntamente com o Selo de Ambiente Protegido. Títulos que, segundo o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, são importantes para receber ainda melhor o turista que vai até Foz do Iguaçu.

“O Certificado de Responsabilidade Sanitária, juntamente com o Selo, são o nosso cartão de boas-vindas para os turistas que nos visitarem daqui por diante. Estamos adotando todas as medidas necessárias para que os visitantes possam vir tranquilos a Foz do Iguaçu, pois aqui eles serão bem cuidados”, exclama Piolla.

Empresas certificadas

Uma das empresas certificadas nesta etapa do projeto foi o Grupo Mabu, que, de acordo com Rafael Delgado, gerente geral do grupo, adequou de forma rápida e assertiva para garantir a segurança dos dois principais pilares do turismo.

“Na hotelaria, já somos habituados a seguir muitos processos. Para este momento, tivemos que assimilar as novas recomendações, treinar as equipes e equipar os hotéis para que estivéssemos adaptados à nova realidade. São ações extremamente necessárias que transmitem segurança ao colaborador e, também, ao turista, ambos essenciais para que o setor prospere”, pontua.

Francielle Chen, gerente operacional do Nadai Comfort Hotel e Spa, que também foi certificado, precisou gerenciar mudanças significativas na rotina do estabelecimento, mas acredita que tudo é parte de uma nova e necessária rotina.

“Nós só estamos ainda mais exigentes do que éramos antes. As maiores mudanças foram no café da manhã, que não é mais buffet e passou a ter todas as louças seladas. Na limpeza, implantamos um protocolo diferente, que deixa os quartos bloqueados por até quatro dias após o check out e, depois disso, os cômodos passam por limpeza convencional e com máquina de ozônio. Tudo isso porque para sair de casa, a pessoa precisa se sentir 100% segura”, relata.

Para contribuir com a retomada econômica, as visitas técnicas para a certificação, além de coletar as evidências do cumprimento das medidas sanitárias, podem orientar os empreendedores do trade turístico como forma de fortalecer seus negócios. Os estabelecimentos que não atendem as recomendações das condutas sanitárias não recebem a certificação. Até o final do semestre, novos certificados serão emitidos, de acordo com o cronograma de visitas e comprovação do cumprimento dos protocolos.