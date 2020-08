Engenheiros Civis recebem diplomas em obra do Hospital São Lucas

Em meio à pandemia de Coronavírus, até mesmo as colações de grau tiveram que ser reinventadas. Desta vez, a comemoração foi dos formandos da 34ª Turma de Engenharia Civil. As obras de ampliação do Hospital São Lucas, que foram laboratório de práticas acadêmicas durante os anos de graduação, neste momento se tornaram o cenário desta sessão solene.

Com 18 anos de experiência, o curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FAG já formou mais de 1.100 profissionais. A coordenadora do curso, Débora Felten, conta que os 20 formandos tiveram grande contato com a obra desde o projeto, execução da escavação e fundação. “Eles amaram a ideia, ficaram super entusiasmados. Nesse momento tão triste que vivemos, com o distanciamento social, encontramos uma forma de fazer uma colação diferente, para que os familiares dos alunos pudessem acompanhar. Os professores estão orgulhosos, estamos entregando para o mercado profissionais qualificados”.

A formanda Alaice Luiza Fabris revela que adorou a escolha do local. “Foi difícil chegar até aqui, nos dedicamos muito. Por mais que a pandemia tenha atrapalhado, acho que tornou este momento mais especial ainda, e fez com que a gente se sentisse mais importante do que normalmente a gente se sentiria em uma colação de grau ‘normal’. Acompanhamos essa obra desde a fundação, então é uma realização, um sonho estar aqui e participar de um momento como esse”.

Cada formando pôde levar dois convidados. Seguindo os protocolos de segurança com termômetro, máscaras, luvas e distanciamento, a obra foi dividida e dimensionada de forma que respeitasse os espaços necessários para o bem-estar de todos. Os funcionários da Asgel Empreendimento, empresa que executa a construção, foram dispensados no período da tarde para que o espaço garantisse segurança aos participantes do evento, ou seja, a obra parou. “Para nós é um privilégio poder receber os nossos colegas de profissão em um ambiente tão propício. Nossa equipe ficou muito honrada em ajudar a preparar todo o local para recepcioná-los com toda a segurança necessária”, conta o engenheiro civil responsável pela obra, Ciro Neves.

A Láurea Acadêmica foi para Gislaine Caroline Rheinheimer. Ela conta que a sensação é singular. “Em momento algum pensamos que poderíamos ter uma colação em meio à obra, onde passamos o nosso dia a dia. É uma honra muito grande, tanto em receber a láurea acadêmica, como em estar vivendo esse momento aqui na obra”. Na ocasião, a mãe da laureada, Ângela Maria Rheinheimer, confessa uma grande emoção e o apreço pela dedicação da filha. “Já é a segunda faculdade dela. Ela ama a Engenharia Civil, eu já sabia que ela seria a laureada, porque ela é apaixonada”.

A cerimônia foi presidida pela pró-reitora administrativa do Centro FAG e diretora geral da Fundação Hospitalar São Lucas, Jaqueline Gurgacz Ferreira. “Tínhamos que fechar esse ciclo com chave de ouro. O curso dura cinco anos, então não poderíamos simplesmente entregar o diploma. É sempre uma emoção muito especial ver este sonho se concretizar e passar para eles a responsabilidade e o título profissional”.

A turma homenageou como paraninfa a professora Ligia Eleodora Francovig Rachid e como patrono, o professor Ricardo Paganin. A Homenageada como Nome de Turma foi a professora Maria Vânia Nogueira do Nascimento Peres. Esteve presente nesta solenidade, o egresso do curso de Engenharia Civil laureado em 2011 e Gerente da Regional Cascavel do Crea-Pr, Geraldo Canci, que ‘coroou’ a acadêmica laureada. “Muito legal destacar que mesmo nesse período de pandemia, podemos inovar com muita criatividade. Nada melhor que encerrar um ciclo de formação do profissional dentro de um canteiro de obras, onde ele já está familiarizado”, declara Canci.