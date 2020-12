Escolas bilíngues devem se reorganizar com novas diretrizes curriculares

Com o crescimento da educação bilíngue e a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Plurilíngue, essa modalidade de ensino vem ganhando cada vez mais destaque. Um levantamento da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) mostrou que, desde 2014, esse mercado já cresceu mais de 10%. Como comprovar se uma escola tem, de fato, condições de formar alunos bilíngues? O que define uma escola bilíngue? De forma objetiva, pode-se dizer que se trata de uma instituição que organiza a grade curricular e o currículo acadêmico entre dois idiomas e para todos os segmentos de ensino. Mas, em um sentido mais amplo, inúmeros aspectos devem ser levados em consideração pelos pais na hora de fazer a escolha de uma escola bilíngue para o filho.

O assunto já foi tema de discussão entre professores, gestores escolares e outros profissionais ligados à área, tornando-se também pauta do Conselho Nacional de Educação (CNE). Em julho deste ano, o CNE homologou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Plurilíngue, que regulamentam o ensino bilíngue no Brasil, apontando caminhos e definições importantes para uma parcela dos diferentes públicos que compõem a educação brasileira em escolas públicas e privadas. O documento, que aguarda homologação do Ministério da Educação, estabelece o que é uma escola bilíngue, dentre outros pontos como carga horária e formação de professores, e quais outras possibilidades podem ser implementadas caso uma instituição queira ofertar aos alunos currículos de e em inglês.

O segundo episódio do PES Talks, programa inspirado no TED Talks promovido pelo PES Language Program, aborda os motivos para a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta de Educação Plurilíngue; o que vem a ser uma Escola Bilíngue e como programas bilíngues e escolas com carga horária estendida podem se organizar após essas diretrizes. O encontro, on-line, traz a participação do presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação Bilíngue, Ivan Siqueira, e acontece no próximo dia 03, pelo canal do PES no YouTube.