Escolas se preparam para a 14ª entrega de merenda

A 14ª entrega de kits de merenda às famílias de alunos beneficiários do Bolsa Família acontece nesta sexta-feira (25). São 231 mil estudantes de 2.143 escolas estaduais que estão recebendo regularmente os alimentos desde o início da ação, em março deste ano, por conta da suspensão das aulas presenciais.

As entregas alternam a distribuição entre produtos secos, como alimentos não perecíveis, e da agricultura familiar, que consistem em vegetais, verduras, legumes e ovos.

Os kits de merenda são enviados para as escolas por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Cada unidade recebe uma quantidade de alimentos correspondente ao número de alunos matriculados. A diretoria da tem autonomia para preparar os kits e distribuí-los conforme a demanda da comunidade.

Material impresso

Em paralelo à entrega dos kits, acontece também a distribuição de materiais impressos. Eles são recebidos pelos alunos com dificuldade de acesso ao aplicativo Aula Paraná, YouTube, Google Classroom ou que, em alguns casos, não têm acesso às aulas transmitidas pela TV aberta.

“Aproveitamos a data da entrega das merendas para também atender os alunos que estão retirando material impresso. Entregamos a eles os conteúdos, tiramos dúvidas e, quando necessário, fazemos correções de alguns exercícios”, explica a diretora do Colégio Estadual Yvone Pimentel, em Curitiba, Maira Hara.

Toda esta ação é parte de um dos pilares que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, estabeleceu para levar educação às alunas e alunos durante o período de pandemia, como reforça o secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder. “Atuamos por meio de cinco bases. TV aberta, YouTube, Aplicativo Aula Paraná, Google Classroom e material impresso”, destaca.

Decreto

A entrega dos kits foi regulamentada pelo decreto estadual nº 4.316/2020 e pela Resolução nº 901/2020, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. A distribuição acontece quinzenalmente em todas as escolas estaduais do Paraná. Os kits são montados com os alimentos que seriam utilizados para a produção da merenda dos alunos da rede e estão sendo destinados para as famílias em situação de maior vulnerabilidade neste momento.