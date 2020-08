Espaço infantil do Museu de Cera de Foz ganha novos personagens

O Chase está no caso! A partir desta semana, as crianças que visitarem o Dreamland Museu de Cera, em Foz do Iguaçu, poderão ficar bem pertinho e tirar fotos com o pastor alemão mais amado da Baia da Aventura. O Chase, integrante da Patrulha Canina, é um dos novos personagens do museu.

Esse cachorrinho tem as habilidades de um policial, agente de trânsito e superespião. Chase dirige um carro de polícia azul que se transforma em um super-veículo de espionagem. Suas principais frases são “Chase está no caso!” e “Patrulha Canina pronta pra ação!”.

O Minion das Cavernas que deu uma passeada pelo período pré-histórico também chega ao Museu para integrar a família do Malvado mais favorito da criançada, o Gru.

Segundo Paula Haito, gerente Comercial do Complexo Dreams Park Show, o atrativo oferece diversão para a família inteira. No Museu de Cera são mais de 100 personagens do cinema, da arte, da política, do esporte e da história. “Esses novos personagens chegaram para deixar o passeio da criançada ainda mais animado. Ainda mais nesse período onde todos estão precisando de um pouco de diversão e magia”, disse.

Somente o espaço infantil conta com mais de 30 personagens que encantam pais e filhos que visitam o Dreamland. Entre eles estão os irmãos George e Pepa Pig, os ogros mais queridos do pântano de Tão, Tão Distante, Fiona e Shrek. A família de Homer Simpson também aproveitou a comodidade do museu para instalar seu sofá e assistir televisão.

Há também os heróis e os vilões da Marvel como o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Thor e o Thanos, que mostra sua força logo na entrada.

Mais sobre o Complexo

O Complexo Dreams Park Show tem diversão para toda a família. São seis atrativos: Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo, Dreams Ice Bar (Bar de Gelo), Dino Adventure e Super Carros.

No Maravilhas do Mundo, a família viajar por vários continentes em poucos passos, uma boa pedida para este período sem grandes viagens. Nas trilhas ao ar livre do Vale dos Dinossauros, as crianças vão se divertir e gastar toda a energia acumulada nesses dias de isolamento social. No Bar de Gelo é uma experiência a menos 15 graus, onde tudo é de puro gelo cristalino, inclusive balcões, bancos, mesas e copos.

Pais e lindeiros

Até o dia 31, os papais entram de graça no Complexo, desde que estejam acompanhados de um filho pagante. E os moradores dos municípios lindeiros pagam preço especial. Até lá, o ingresso custa R$ 20 para os adultos e R$ 10 para as crianças por atrativo, ou R$ 50 para os 3 passeios para os adultos e R$25 para as crianças.

Para mais informações, acesse a página no Facebook: https://www.facebook.com/DreamsParkShow ou no Instagram @dreamsfoz. O endereço é Avenida das Cataratas, 8100. Contato para mais informações pelo telefone ou WhatsApp 45 3527-8100.