Especialistas da Alegria continuam atividades de forma remota

Eles fazem o que gostam, levam amor com humor por onde passam e nem mesmo a pandemia imposta pelo novo Coronavírus foi capaz de impedi-los. Assim é o trabalho dos Especialistas da Alegria que se reinventaram para continuar levando sorrisos a quem tanto precisa, ainda mais neste momento de tantas incertezas.

A trupe de palhaços, que antes atuava na terça à tarde, quarta e quinta à noite e sábado de manhã no Hospital Erasto Gaertner, viu sua rotina mudar quando medidas preventivas de saúde foram implantadas devido à pandemia. Diante disso, fizeram da tecnologia uma aliada para gravar vídeos e permitir que a alegria pudesse, mesmo assim, chegar à comunidade do hospital que é conhecido por ser referência no tratamento de combate ao câncer e tem sede em Curitiba-PR.

Os 25 palhaços mantiveram a rotina e agora em vez da ida ao hospital, utilizam o tempo para reuniões, estudos, alinhamentos e gravação de vídeos e até videochamadas. Para que o conteúdo chegue ao seu público contam com a ajuda dos profissionais de saúde. “Nós recebemos as mensagens do grupo e levamos para os pacientes, seja pelo celular ou pelas TVs disponibilizadas nos quartos e enfermarias, vale de tudo para oferecer alegria a quem está ali, em tratamento e à espera de dias melhores. É um carinho a mais e todos adoram. Isso deixa o dia melhor, tanto dos pacientes, como o nosso”, revela o médico paliativista, Luiz Sérgio Alves Batista, do Hospital Erasto Gaertner.

Voluntária do projeto desde o início das atividades, Regiane Menin, que interpreta a Dra. Fófys, conta que a rotina mudou, mas a essência continua a mesma. “Queremos muito voltar às atividades, porém mesmo distante buscamos estar presentes. Tenho um carinho enorme pelas pessoas e praticar o bem. A cada visita que fazemos é uma emoção, uma alegria e uma energia que nos abastece para a semana e agora graças à tecnologia continuamos”.

“A pandemia nos trouxe a reflexão que devemos transformar o tempo ocioso em precioso. Entre tantos ensinamentos, nosso grupo se tornou ainda mais unido, e mesmo de forma remota, estamos fazendo nosso papel”, finaliza o coordenador do projeto, Jefferson Bertoldi, mais conhecido como Dr. eNe.

Compromisso

A Prati-Donaduzzi é parceira dos Especialistas da Alegria e o apoio ao projeto evidencia a cultura da empresa em permitir acesso à saúde para as pessoas. Diariamente milhões de brasileiros utilizam os medicamentos fabricados pela farmacêutica, que é conhecida no mercado pela expressiva produção de doses, são mais de 12 bilhões ao ano, e também por fornecer medicamentos de qualidade e com preço acessível à população. Além disso, é uma forte vertente da farmacêutica o apoio a projetos de responsabilidade social, incentivo ao esporte, educação e meio ambiente.

O gerente de Marketing, Lucas Angnes, reforça o apoio da Prati-Donaduzzi a projetos que impactam na saúde das pessoas. “O trabalho da trupe é incrível e acima de tudo possui o cuidado com o próximo, mexe com a sensibilidade de quem o executa e também de quem recebe mensagens de conforto e alegria. Somos um empresa responsável e que apoia boas ações, é satisfatório contar com eles como parceiros”.

Sobre os Especialistas da Alegria

Os mais de 25 palhaços que compõem o grupo atuam há oito anos no Hospital Erasto Gaertner – HEG (PR) e tem a missão te produzir alegria por meio de risos a pacientes, seus acompanhamentos e colaboradores do hospital. O grupo de palhaços voluntários leva além da felicidade, um momento de autoestima e as emoções.