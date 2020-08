Estado intensifica preservação e proteção do meio ambiente

A Secretaria de Estado da Segurança Pública assinou nesta segunda-feira (10) um Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e do Turismo para que o Corpo de Bombeiros e o Instituto Água e Terra (IAT) unam esforços na preservação e proteção do meio ambiente.

Ainda no evento, foram anunciadas assinaturas de convênio com o Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) e um termo aditivo com a Polícia Ambiental (BPAmb).

O termo assinado com o Corpo de Bombeiros visa o desenvolvimento de ações voltadas ao monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais e acidentes envolvendo o transporte, manuseio e armazenagem de produtos químicos perigosos, assim como a promoção ambiental e a preservarão do meio ambiente.

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável repassará R$ 2 milhões à Secretaria da Segurança Pública para serem investidos em equipamentos que auxiliarão o Corpo de Bombeiros na prevenção e no combate às queimadas, além de outras ações.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, a parceria beneficia a população. “Com o recurso repassado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável poderemos investir para que possamos atuar com excelência no combate às queimadas, por exemplo. Atualmente, isso é muito importante, tendo em vista que o Paraná está enfrentando um grande período de estiagem que não tem data para ir embora”, disse.

Para o secretário da Sedest, Márcio Nunes, a assinatura do termo de cooperação entre o Corpo de Bombeiros e o IAT marca um momento histórico no Estado. “O meio ambiente depende muito da Segurança Pública, e todos nós dependemos do meio ambiente, ou seja, a vida depende. A parceria com o Corpo de Bombeiros traz uma tratativa de combate a incêndios florestais e também em relação às cargas perigosas, visto que o Paraná está na rota de muitos desses produtos”, destacou.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes, a parceria vai intensificar trabalhos que já são executados pela corporação. “Com a assinatura desse convênio teremos equipamentos à disposição e mais caminhões adequados e viaturas para que possamos continuar a fazer o trabalho, de uma maneira melhor, frente a esse tipo de ocorrência, como de incêndios florestais”, explicou.

Convênio e termo aditivo

Além da parceria já firmada com o Corpo de Bombeiros, outras duas assinaturas de termos foram anunciadas pelas duas secretarias estaduais, prevendo o repasse de R$ 4 milhões que devem ser divididos para dois batalhões especializados da Polícia Militar do Paraná.

Um dos convênios prevê suporte do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná (BPMOA) no cumprimento de missões legais do IAT e da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. “Colocar uma aeronave à disposição do meio ambiente, específica para a fiscalização ambiental, vai potencializar muito o serviço, proporcionando agilidade e rapidez nas ocorrências”, avaliou o comandante do BPMOA, tenente-coronel Julio Cesar Pucci dos Santos.

A outra assinatura anunciada é a do Termo Aditivo de Cooperação Técnica e Financeira entre a Sedest e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), que altera as denominações das partes envolvidas e das obrigações, dos recursos e do plano de trabalho de ambas.

“A assinatura do termo aditivo vai trazer mais recursos para aquisição de materiais para melhorar a fiscalização ambiental em todo o Estado do Paraná”, explicou o comandante da Polícia Ambiental, tenente-coronel Adilson Luiz Correa dos Santos.

“O termo aditivo com a Polícia Ambiental é essencial para que possamos continuar o trabalho de prevenção às queimadas e ao desmatamento ilegais, e na fiscalização aos crimes de caça e pesca clandestina. Já o convênio com o BPMOA vai auxiliar tanto o Corpo de Bombeiros como a Polícia Ambiental em suas ocorrências”, completa o secretário Márcio Nunes.